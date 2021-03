Maeva Ghennam au plus mal avec l'affaire de sorcellerie : elle quitte les Marseillais et rentre en France

Le 19 mars 2021, Maeva Ghennam a confié être au plus mal sur Snapchat. Au coeur d'une sombre affaire de sorcellerie depuis plusieurs semaines, la candidate de télé-réalité vit un calvaire et tente de retrouver le moral. Depuis sa dispute avec son amie Carla Moreau - qu'elle soupçonne d'avoir réalisé des poupées vaudous contre elle - la candidate des Marseillais VS Le reste du monde se sent seule et est visiblement très marquée par l'affaire judiciaire en cours entre son ex BFF et la voyante Danae. Désemparée, elle confie à ses abonnés : "Ces derniers temps ont été très compliqués pour moi, j'essaye d'aller mieux. Je vis une période très très très difficile, je ne suis plus moi-même voilà. C'est vrai que c'est très compliqué parce que je fais comme si tout va bien mais cette période est vraiment difficile pour moi. Maintenant je pense que j'ai vécu beaucoup plus pire dans ma vie et je pense que ça ira mieux mais voilà j'ai des downs et là ça va pas trop. J'ai pas dormi de la nuit."

Je remets toute ma vie en question

Pour tenter d'aller mieux, Maeva a décidé de quitter Dubaï et ses amis marseillais installés aux Émirats pour retourner auprès des siens à Marseille. "Je vais rentrer en France pour me ressourcer. Des fois d'être connue ça a des avantages mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients, c'est un monde qui est très compliqué et moi je prends trop tous les choses à coeur. Moi je n'ai jamais trahi un ami, je suis sincère, je suis vraiment sincère. Je trahis pas les gens que j'aime et c'est vrai que ce monde est difficile et il faut avoir les épaules solides. Hier j'ai pleuré toute la nuit, des fois j'ai envie de tout arrêter et des fois j'ai plus envie d'être connue et reprendre ma vie d'avant où j'étais heureuse. Je remets toute ma vie en question, il y a plein de choses que je n'arrive pas à accepter", explique-t-elle, totalement désemparée.

Jamais très loin de Maeva, Greg Yega a également décidé de revenir en France. Si des rumeurs ont affirmé que les deux candidats de télé-réalité s'étaient remis en couple récemment, les deux intéressés semblent pourtant bel et bien célibataires. Y-a t-il eu de nouveau une rupture entre les deux Marseillais ? Il y a quelques jours en tout cas, la jolie brune a annoncé être "célibataire" tandis que Bebew écrivait sur Snapchat : "Finito Pipo, Que pour le show. Les actrices j'ai arrêté en 1980. Il faut aller faire les cours Florent". Une déception de plus pour Maeva ?