Maeva Martinez, Astrid Nelsia... leur folle soirée avec Djibril Cissé

Quelle belle soirée. Pretty Little Things, marque montante de l'industrie du fast fashion, a organisé une grande soirée à Paris, le 15 septembre 2021. La firme internationale avait choisi le club de l'Arc, boîte ultra select des beaux quartiers, comme théâtre de sa soirée "Summer is not over", soit "l'été n'est pas terminé" en français. Ainsi, de nombreuses personnalités des réseaux sociaux et d'ailleurs étaient conviées.

À commencer par l'influenceuse française Léa Elui, Tony Dsts, Louise Rgt ou encore Astrid Nelsia, sublime en tenue orange. Louise Parent, fondatrice de Wam Media était présente au côté de Laeticia Contreras, alors que Maeva Martinez, ancienne candidate de télé-réalité, a pris la pose en costume blanc. Yanis Kaia était tout aussi splendide, avec un pantalon de cuir lacé et un crop top asymétrique. Clara Marz, Kiara Amaro, Mai Lee, Lucas Dorable - splendide en tenue entièrement noire -, Ines Bsr, Mya Mf, Pidi Meg et Thea GS ont posé pour les photographes lors de cette soirée haute en couleurs.

Pour assurer l'ambiance musicale, Pretty Little Things a fait appel à un artiste prénommé Tcheba, plus connu sous son vrai nom : Djibril Cissé ! "Au-delà de la reconversion : juste une évidence. Il s'agit d'un carburant, je l'utilisais pour me motiver lors de mes entraînements, me canaliser et me galvaniser avant mes matchs. Et aujourd'hui, je m'en sers pour alimenter mes autres passions. C'est indispensable, vital. La musique est partout et tout le temps. Que ce soit dans le registre capillaire ou musical, la teinte platine, c'est celle qui me va le mieux !", explique l'ancien footballeur international dans le site dédié à son activité musicale. Tcheba et ses rythmes électro et afro a été épaulé par la DJ Ayane.