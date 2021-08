Maeva Martinez victime d'une fausse couche : elle annonce la perte d'un deuxième bébé inattendu

Dans la soirée du vendredi 27 août 2021, Maeva Martinez a inquiété sa communauté de près d'un million d'abonnés en révélant être aux urgences. Et ce n'est que le lendemain que la jolie brune a pris la parole pour raconter ce qu'il s'est passé : elle vient de perdre le bébé qu'elle attendait depuis quelques semaines seulement.

"En fait, il y a quelques jours j'ai fait un test de grossesse, parce que j'avais un doute, qui s'est révélé positif malgré mes précautions. Ce n'était pas du tout désiré, c'était un accident, et ça datait sur le test de grossesse d'à peu près trois semaines. Et un jour, après avoir fait le test, j'ai eu des contractions énormes, suite à quoi je n'ai pas arrêté de saigner, je saignais beaucoup beaucoup beaucoup. Je me suis dit que je faisais sans doute une fausse couche parce que ce n'est pas normal", a-t-elle raconté en story Instagram, visiblement épuisée.

Après une visite chez son médecin, il lui a été conseillé de se rendre aux urgences. "Elle (son médecin, ndlr) s'est inquiétée parce qu'elle trouvait que pour une fausse couche c'était vachement tôt, et que ça pourrait être une grossesse extra-utérine, ou un déni. Donc j'ai été aux urgences directement, et ils ont vérifié et à priori c'est effectivement une fausse couche", a-t-elle continué. Maeva Martinez doit encore passer des examens complémentaires ce dimanche pour confirmer ce diagnostic. Elle a conclu en rassurant ses fans : "Ce n'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent, je suis en bonne santé".

Cette malheureuse nouvelle survient seulement sept mois après qu'elle ait donné naissance à son premier enfant, Gabriel, né de ses amours avec son mari Julien.