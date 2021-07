Maeva Martinez, jeune maman dépassée : "Je vois une psy..."

C'est peu dire que la naissance de son fils Gabriel, au mois de janvier 2021, a chamboulé la vie de Maeva Martinez. À tel point que la fatigue et le sentiment d'être dépassée par les événements a fini par prendre le dessus. La candidate de télé-réalité, révélée dans Secret Story en 2016, s'est d'ailleurs plusieurs fois livrée à coeur ouvert et sans aucun tabou sur ses difficultés à être mère, jusqu'à faire des confidences parfois alarmantes.

"J'ai envie d'envoyer tout valser et de partir loin, loin, loin. J'ai envie même de ne plus exister, c'est dur à dire et à avouer mais c'est ça... J'ai envie de ne plus vivre, je veux dormir c'est tout", déclarait-elle par exemple en larmes en mars dernier. Des idées noires qui semblent enfin s'être dissipées car aujourd'hui, Maeva Martinez va mieux.

Vendredi 2 juillet 2021, en story Instagram, elle a d'ailleurs partagé de bonnes nouvelles. "Gaby a fait deux nuits consécutives ! Il a fait une bonne nuit le 28 juin et là deux nuits consécutives donc on est vraiment en train d'aller sur quelque chose de mieux. Je suis hyper contente. On va peut être pouvoir redormir ensemble avec Julien", s'est-elle réjouie.

Et pour la jolie brune d'avouer avoir sollicité l'aide de professionnels pour sortir la tête de l'eau : "Pour mes angoisses qui commençaient à prendre trop de place, les bouleversements, la DDP (taxes et frais liés à son entreprise, ndlr), j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Je vois une psy, une coach de vie et une Doula (une femme qui a pour vocation d'aider une autre femme pendant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale, ndlr)". Des aides précieuses pour la jeune maman qui fait toujours preuve de beaucoup de transparence avec sa communauté.