Maeva Martinez maman : "J'ai envie de ne plus vivre", en larmes, elle fait des confidences alarmantes

Bien que comblée par la naissance de son fils Gabriel (né le 9 janvier 2021), Maeva Martinez a découvert que la maternité n'était pas toujours une partie de plaisir. La jeune femme a même beaucoup de mal à s'adapter à sa nouvelle vie. À plusieurs reprises, elle s'est confiée sur sa tristesse et ses angoisses avec sincérité. Mais mardi 16 mars 2021, Maeva Martinez est apparue plus que jamais à bout. "J'ai envie de me pendre, c'est la vérité !", a-t-elle notamment commenté sous une image d'elle, la mine très fatiguée.

Plus tard, la femme de Julien a pris la parole, ne pouvant contenir ses larmes, pour exprimer son sentiment de déprime. "Je suis en crise là. Le fait de ne pas dormir ça fait péter un boulon. J'ai l'impression que ça fait 2 mois et demi que je n'ai pas dormi. Je crois que je commence à être en dépression, je n'y arrive plus... Je ne pense pas que ce soit une dépression post-partum mais quand tu ne dors pas tu pètes un câble. J'aime mon fils plus que tout mais je ne souhaite à personne de ne pas dormir. Parfois je me dis, 'Pourquoi j'ai fait un gosse ?', j'ai des pensées qui me traversent comme ça, je me dis 'Allez casse toi', je crois qu'on n'est jamais prêt à ça", a-t-elle admis, bouleversée. Maeva Martinez a même partagé ses idées noires. "J'ai envie d'envoyer tout valser et de partir loin, loin, loin. J'ai envie même de ne plus exister, c'est dur à dire et à avouer mais c'est ça... J'ai envie de ne plus vivre, je veux dormir c'est tout. Je suis en colère, je ne sais même pas pourquoi, contre tout et tout le monde parce que je suis grave dégoutée que ça se passe comme ça", a-t-elle encore confié.

Son ex Marvin Tillière se réjouit de son malheur

Des propos qui ont beaucoup touché sa communauté. En revanche, ils lui ont valu de s'attirer les moqueries de son ex Marvin Tillière, rencontré dans Secret Story en 2016. "Je sais, c'est pas bien de rigoler du malheur des autres, mais je viens de voir la meilleure vidéo de 2021 ! Toutes les nanas de télé qui font des enfants, vous ne savez pas à quel point j'attendais ce genre de vidéo. Ils sont tous là à dire 'J'aime trop les enfants...', t'aimes trop les enfants mais quand tu en as un t'es au bord de te pendre, donc... il y a un truc qui cloche", a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux.

Cette dernière l'a bien compris et s'est empressée de lui répondre. "J'apprends que Monsieur le M, mon ex, se moque ouvertement de moi et de mon rôle de mère parce que j'ai dit ce matin que j'avais envie de me pendre parce que ça fait deux mois et demi que je ne dors pas. Venant d'un mec qui se fait entretenir par des femmes, ses petites copines et par sa mère, c'est un petit peu déplacé. Et puis j'ai envie de te dire Monsieur le grand moralisateur des réseaux sociaux : quand tu sauras t'occuper de ton petit cul et bien tu viendras me parler de la parentalité, d'accord ? Parce que ça c'est un sujet qui est très très loin de toi, bien que je te le souhaite. Je souhaite vraiment qu'une femme un jour puisse te changer ou encore te supporter et puisse vouloir avoir un enfant de toi. À ce moment là, on en parlera", lui a-t-elle adressé.

Maeva Martinez ne s'est pas arrêtée là et a tenu à rappeler l'engagement qu'elle avait eu à son égard lorsque Marvin a été victime d'un accident. "Je te trouve un peu ingrat, parce que toi tu étais mon premier enfant, je me suis occupée de toi, je t'ai éduqué clairement. Quand tu as eu ton accident, Marvin, je me suis occupée de toi H24, j'ai été tes mains, je t'ai roulé tes joints, je t'ai donné tes médicaments, j'ai changé tes pansements, je t'ai lavé le corps, je t'emmenais aux toilettes pendant 1 mois... Je ne dormais plus, j'avais ta souffrance à côté de moi, je suis tombée malade, je n'en pouvais plus mais là tu ne t'es pas moqué de moi, là on disait rien hein", a-t-elle révélé. Et d'ajouter : "Je sais que ça t'embête que je sois heureuse, que j'ai trouvé le bonheur, que j'ai une famille, et que ce ne soit pas avec toi mais respecte un peu". Maeva Martinez conclut en l'invitant à garder ses forces pour le tribunal où il devrait se rendre avant la fin du mois. "Parce que tu m'as fait bien bien fait souffrir et que tu vas aller régler ça devant un juge", a-t-elle expliqué, sous-entendant ainsi avoir porté plainte contre lui dans le passé. Les deux ex amants terribles de la télé-réalité n'ont donc pas fini de se déchirer...