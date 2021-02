Maeva Martinez, jeune maman à bout : "Je ne veux plus entendre ses pleurs..."

Tristesse, angoisse... Maeva Martinez a tout de la maman qui connaît un baby blues après la naissance de son enfant. Le 9 janvier 2021, l'ancienne candidate de Secret Story (2016) était heureuse d' accueillir Gabriel, son fils né de son mariage avec son chéri Julien. Mais au bout de quelques jours, Maeva Martinez a commencé à faire savoir qu'elle avait beaucoup de mal à s'adapter à sa nouvelle vie, sans parler de sa difficulté à accepter son corps marqué par sa grossesse. La jeune femme de 28 ans prochainement au casting de Mamans & Célèbres a donc décidé de jouer la carte de la transparence sur ses réseaux sociaux, admettant ne pas rencontrer le bonheur maternel attendu. Sur Instagram dimanche 7 février 2021, Maeva Martinez a particulièrement fait preuve d'honnêteté en partageant un texte bouleversant témoignant de son état d'esprit sous une photo d'elle et son bébé, tous les deux endormis au lit et profitant d'un rare moment de répit.

"Je vous partage ces photos en direct de nos souffrances... Cette nuit et cette journée sont particulièrement difficiles. Toute une nuit à pleurer sans que je comprenne pourquoi, je ne saisie pas ce qui ne va pas et s'il a mal quelque part. J'ai tout essayé, les postures et positions qu'il aime, j'ai donné ce qui le soulage comme chaque jour et chaque nuit mais cette nuit rien ne va ! Il pleure, il pleure et rien ne lui convient. Je ne reconnais pas un pleure qui semble dire qu'il souffre mais j'imagine que s'il est dans cet état c'est que quelque chose le dérange ou lui fait mal", a-t-elle écrit, impuissante. "Est ce que c'est égoïste de dire que je n'ai pas eu une demi heure de répit ? Que je n'en peux plus, que j'ai envie de sortir de cette chambre et ne plus entendre ses pleurs, que j'ai envie de m'assommer pour dormir, que je me sens incomprise et pas suffisamment soutenue ?", finit-elle par demander.