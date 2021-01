Maeva Martinez : Photos de son "corps flasque" après accouchement et message touchant

Le 9 janvier 2021, Maeva Martinez a donné naissance à son premier enfant. Un petit garçon que son époux Julien et elle ont prénommé Gabriel. Neuf jours après son accouchement, la candidate de Secret Story 10 (2016) a évoqué son corps post-partum sans tabou.

Comme toutes les femmes qui ont donné la vie, Maeva Martinez a vu son corps changer ces derniers mois. Et elle n'a bien entendu pas retrouvé sa silhouette directement après son accouchement. Afin de partager son expérience, l'ancienne habitante de la Maison des Secrets a pris une photo de de profil un jour, trois jours puis neuf jours après son accouchement, en mettant bien son ventre en évidence. "Mon mood post-partum : je découvre ce corps que je ne reconnais en rien, encore ! Ce corps est tout flasque, son ventre est vide, gonflé, mollasse. Je n'ai plus beaucoup de tonicité non plus, mais de jour en jour il se résorbe", a-t-elle tout d'abord écrit.

Maeva Martinez a ensuite rappelé qu'elle avait prêté son corps à son bébé pour qu'il grandisse comme il le fallait pour ensuite naître en bonne santé. Elle n'a pas réfréné ses envies quand il lui réclamait du "gras et du sucre". "J'ai aujourd'hui mon meilleur humain et je remercie ce corps pour ça. C'est à mon tour de prendre soin de lui, de le nourrir sainement tout en continuant à lui faire plaisir. Je vais prendre soin de tout son intérieur et quand je le pourrais, lui redonner forme et tonicité avec amour et sans le regarder avec dédain. Je me refuse de le regarder comme ça, même s'il ne me plaît pas car celui-ci a donné toute son énergie pour mon fils. Je me sens trop reconnaissante pour être complexée par ce corps et je sais que je fournirais les efforts nécessaire pour retrouver l'enveloppe que j'apprécie", a-t-elle poursuivi.

La jeune maman de 28 ans a ensuite encouragé toutes les femmes à ne pas se mettre la pression et à être indulgentes envers elles après la naissance de leur bébé. "Reconnectez-vous à votre être, à votre chair", a-t-elle conclu.