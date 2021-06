Bilal Hassani au naturel face à Lucas Dorable pour la Fête de la musique

Pour la Fête de la musique, Bilal Hassani était de sortie ! Avant de prendre une pause bien méritée dans le sud de la France, le jeune artiste a profité à fond d'une soirée parisienne. Au côté de Lucas Dorable, l'ancien candidat de l'Eurovision a pris la pose depuis la soirée Hot Spot, organisée au Centre Georges Pompidou, avec comme décor l'une des plus belles vues de la ville.

Tout aussi fabuleux avec ou sans wig, Bilal Hassani avait troqué son make-up par une barbe de trois jours. Tout habillé de noir, le chanteur de 21 ans était aussi casual qu'élégant. Lucas Dorable, lui, a misé sur un look de soirée avec robe-chemise, gloss et mini sac à main rose.

Tout comme Bilal Hassani, Lucas Dorable s'efforce de faire tomber les barrières du genre. Instigateur d'une collection non genrée avec Jennyfer, l'artiste a toujours lutté pour être lui-même en dépit des critiques. "Je suis contre le genre dans absolument tout. On devrait arrêter de genrer les avis ou les couleurs. On nous a habitué à genrer absolument tout, alors que ce n'est pas du tout nécessaire. Cela créé une pression (...) J'ai vécu des choses assez désolantes pendant mon adolescence, et même pendant mon enfance. À ce moment-là, je ne comprenais pas du tout pourquoi ça pouvait poser problème que j'aie envie d'acheter une poupée au lieu d'un pirate ou d'une figurine de superhéros ou de voiture", expliquait Bilal Hassani lors de son passage sur Europe 1 .

Lors de cette soirée Hot Spot, Bilal Hassani semblait ne pas être accompagné de son nouveau petit ami, le styliste Cassem Jebrouni. Il a indiqué avoir pris quelques jours de congés dans un établissement de bien-être, situé dans le Lubéron. L'occasion de se laisser pousser encore un peu la barbe...