Maeva Martinez, son corps parfait sur Instagram : elle dévoile une autre vérité en photo

Le 9 janvier 2021, Maeva Martinez a donné naissance à son premier enfant. Un petit garçon que son époux Julien et elle ont prénommé Gabriel. Et l'arrivée du bambin n'a pas été une mince affaire. Comblée d'amour, l'ancienne candidate de télé-réalité reste néanmoins très éprouvée par sa nouvelle vie de maman. Au bord du baby blues, elle a plusieurs confié sa détresse face aux pleurs de son enfant. Ce n'est pas tout puisque Maeva Martinez a également beaucoup de mal à accepter sa nouvelle silhouette. Un sentiment qu'elle partage également avec sa communauté sur les réseaux sociaux.

Mais décidée à s'accepter, elle a souhaité mettre fin à l'idée que toutes les femmes sont "parfaites" sur Instagram au cours du week-end en révélant les astuces pour apparaître au meilleure de sa forme, quand la réalité est toute autre. Maeva Martinez a ainsi posté un montage de deux photos d'elle en maillot de bain. Sur la première, elle se dévoile sans aucun artifice et avec ses complexes physiques en avant tandis que sur l'autre, l'ex de Marvin Tillier livre une pose qui l'a met en valeur. "'Posture et attitude'. Je tiens à dire qu'il n'y a pas de fake ou de retouche. Ces deux photos sont la vérités. Une vérité qui se différencie tout d'abord par une posture, puis par l'angle, la lumière et la prise de vue... Il est simplement très important de s'assumer pleinement dans les deux. J'y travaille, et vous ?", a-t-elle écrit en légende.

Un message fort rattaché au mouvement "body positive" qui a beaucoup plus aux internautes. "Bravo et merci pour ton honnêteté", "Merci d'aider à voir la réalité!", "J'admire la manière dont elle s'assume", "Je t'admire Maeva et tu peux t'assumer sans soucis tu es une bombe", lui a-t-on adressé entre autres.