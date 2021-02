Maeva Martinez, son mari Julien un "papa bobo" : il dévoile un gros oeil au beurre noir

Le quotidien de Maeva Martinez a été bouleversé le 9 janvier 2021. Ce jour là, son premier enfant est né, un petit garçon prénommé Gabriel. Depuis son arrivée, la jolie brune est sur un petit nuage même si elle n'hésite jamais à partager ses doutes ou encore ses moments de fatigue avec sa communauté. Mercredi 3 février 2021, elle a toutefois laissé tomber les confidences intimes pour se moquer de son mari et père de son fils, Julien. Et pour cause, le jeune homme ne se trouvait pas au meilleur de sa forme.

En effet, d'après deux photos postées par Maeva Martinez en story Instagram, Julien a dû se prendre un sacré coup de poing au visage car il s'est retrouvé avec un gros cocard à l'oeil droit. "Papa bobo ou papa gâteau ?", a ironisé l'ex-candidate de Secret Story (2016) en commentaire sur l'image. Et de se moquer : "Quand tu veux boxer avec deux fois ton poids, deux fois ta taille..." Maeva Martinez ne s'est jamais trop épanchée sur son compagnon, souhaitant le préserver de l'attention publique. Toutefois, selon certaines de ses publications, on constate que Julien est un grand sportif. Serait-il un boxeur professionnel ? Le mystère reste pour l'heure entier.

En outre, sur les images qu'elle a partagé, l'influenceuse de 28 ans a été amusée par un autre détail. À savoir son fils Gabriel qui est porté par son père et qui semble être... en pleine action. "Et bébé qui donne tout pour faire caca... Arrête la vignasse, t'es tout rouge mon fils", écrit-elle aussi.

Voilà donc un portrait de famille peu commun mais nul doute que Maeva Martinez est comblée d'amour par les deux hommes de sa vie. "Aucun mot n'est assez puissant pour décrire ce que l'on ressent à la rencontre de notre fils Gabriel... Nous sommes heureux de vous présenter ce bout d'amour né à 38 sa, 48cm et 2,835kg. Il se porte à merveille. Je suis tellement heureuse", confiait-elle après la naissance de son fils. Seulement quelques jours auparavant, elle épousait Julien lors d'une cérémonie intimiste à Nantes.