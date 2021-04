Maeva Martinez harcelée par son ex Marvin : prison, suivi psy et grosse somme, la justice a tranché

Entre Marvin Tilliere et Maeva Martinez, c'était l'amour fou dans Secret Story 10 en 2016. Après des hauts et des bas, le couple s'est séparé. Une rupture mal vécue visiblement, puisque jusqu'à récemment encore, ils se déchiraient sur les réseaux sociaux. La jeune maman d'un petit Gabriel, né en janvier 2021 de ses amours avec son mari Jules Havez, avait porté plainte et elle a obtenu gain de cause !

C'est via une vidéo de Sam Zirah postée vendredi 2 avril 2021 sur YouTube que le verdict a été rendu public. D'après les informations du blogueur, qui a eu accès au dossier, Marvin Tilliere a été reconnu coupable d'infraction de harcèlement et menaces de mort caractérisées sur son ex-compagne Maeva Martinez, star de Mamans & célèbres (TFX).

Le procureur de la République l'a condamné lundi 29 mars 2021 à six mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans ainsi qu'à une obligation de suivi par un psychologue et un psychiatre durant deux années. Il doit aussi verser 13 500 euros à la jeune femme – dont 8000 euros pour le préjudice d'image subi, 4000 euros pour le préjudice moral et 1500 euros pour les frais d'avocat. Enfin, l'ancien candidat de télé-réalité également rappeur à ses heures perdues a l'interdiction formelle d'entrer en contact avec Maeva Martinez de quelque manière que ce soit. En cas de non respect, il risque l'incarcération immédiate.

Une affaire prise au sérieux, d'autant plus que les faits de harcèlement sur ex-conjoint ont entraîné une ITT (Interruption Temporaire de Travail) de huit jours ! Marvin Tilliere a envoyé plus de 200 mails à Maeva Martinez en l'espace de deux mois, et parmi ces nombreuses menaces un SMS d'une rare violence qui fait froid dans le dos : "Je vais tout brûler. Je vais t'enculer à mort. Je vais te briser le crâne !"

Vomissements pour Maeva Martinez au commissariat, Marvin Tilliere en larmes au tribunal

Toujours face à Sam Zirah, Maeva Martinez réagit. "Je pense que c'est une condamnation exemplaire vis-à-vis de ce qu'il s'est passé, de ce que j'ai subi, avec ma famille, mes amis, mon mari, pendant plusieurs mois. La boucle est bouclée. C'est désolant d'en arriver là, déplore-t-elle. Je ne vais pas mentir, j'en ai chié. J'ai mangé, j'ai morflé pendant des mois. Je ne me suis jamais défendue, et ça c'est très difficile. J'ai toujours gardé le silence, j'ai fait les choses dans les règles, dans le respect de la loi. C'était du H24, 7/7j, jour et nuit... J'espère que ça lui servira de leçon." Et de révéler que lors de son dépôt de plainte au commissariat, où elle s'est rendue avec une amie, elle n'a cessé de vomir. "C'était horrible", se souvient-elle encore.

Elle n'a d'ailleurs pas eu le courage d'assister à l'audience. C'est via son avocate qu'elle a appris la condamnation de son ex-compagnon. "Elle m'a aussi dit qu'il a pleuré, qu'il a dit qu'il regrettait, que c'est sa manière d'aimer et qu'il se serait excusé auprès de moi si j'étais venue. Je n'y crois pas du tout, je pense que c'est un bon acteur", conclut-elle.