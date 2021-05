Maeva très alcoolisée pour fêter ses 24 ans à Dubaï : soirée de la démesure...

Le 15 mai 2021 était un grand jour pour Maeva Ghennam. La candidate de télé-réalité a fêté ses 24 ans à Dubaï entourée de tous ses chers amis marseillais. Pour cette immense fête organisée dans un somptueux restaurant-boîte de nuit, la jolie brune a choisi le thème oriental. Habillée dans un ensemble à strass en mousseline transparente, la candidate des Marseillais a fait fureur pendant toute la soirée. Ses amis avaient bien sûr tous respecté le thème, on a pu ainsi découvrir Julien Tanti et Benjamin Samat habillés en Aladdin mais aussi Manon Marsault parée d'un ensemble de danseuse orientale.

Dans la salle, de nombreux ballons roses étaient éparpillés un peu partout ainsi que d'énormes chiffres 2 et 4 en Led pour représenter l'âge de la jolie brune. Comme chaque année, Maeva a reçu son lot de sacs Hermès, mais aussi des pantalons Versace et d'autres accessoires de Haute-Couture. Toujours chic, la candidate de télé-réalité a choisi deux gâteaux très originaux pour sustenter ses invités. Le premier était une gigantesque pièce montée rose aux couleurs de sa marque Maeva Ghennam Beauty et le second une pâtisserie en forme de sac à main noir rempli de billets.

Sur Twitter, certains internautes ont cependant critiqué la jeune femme pour avoir exposé ses nombreux cadeaux hors de prix. De même, nombreux sont ceux ayant remarqué, avec beaucoup d'agacement, que la vie nocturne est décidément bien plus agréable aux Émirats Arabes Unis qu'en France. Enfin, quelques vidéos circulent également où Maeva apparaît visiblement très imbibée par l'alcool.