Magali Ripoll (N'oubliez pas les paroles) : Ses enfants menacés de mort, elle partage un violent message

On ne présente plus Magali Ripoll. Depuis plusieurs années, elle volerait presque la vedette à Nagui dans N'oubliez pas les paroles (France 2) avec ses talents de choriste. Mais voilà, sa notoriété connaît parfois des revers. Elle l'a violemment constaté jeudi 19 août 2021 après avoir partagé une photo d'elle en vacances dans le Sud de la France. Alors qu'elle souhaitait simplement donner de ses nouvelles à sa communauté Instagram, Magali Ripoll a été la cible d'un internaute malveillant. Ce dernier a décidé de lui adresser une lourde menace de mort, plus précisément à l'encontre de ses enfants.

"Si tu continues à faire ton imitation du grand poète Georges Brassens, je sais où tu habites dans Paris. Alors méfie-toi. Une balle de 9mm sur les morpions qui te servent d'enfants est vite arrivée", a-t-il commenté sous sa publication.

Forcément, Magali Ripoll est tombée des nues lorsqu'elle a découvert ce message déconcertant. Ni une ni deux, elle a décidé de l'afficher en story Instagram, faisant part au passage de sa surprise : "Faut faire quoi avec ça là ??", a-t-elle demandé. Mais bien que troublée, Magali Ripoll a préféré ajouter une note d'humour : "Déménager ou imiter quelqu'un d'autre... Je ne sais pas."