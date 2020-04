Magali Ripoll (N'oubliez pas les paroles), une maman qui craque en plein live

Les réseaux sociaux n'ont jamais aussi bien portés leur nom ! Depuis que le confinement a été mis en vigueur en France, les people sont plus que jamais connectés avec leur communauté. C'est le cas notamment de Magali Ripoll, devenue un petit phénomène grâce à N'oubliez pas les paroles. Choriste emblématique de l'émission de France 2, la jolie brune divertit sans surprise les internautes en musique. Depuis plusieurs semaines maintenant, et accompagnée de la violoniste du programme Karen Khochafian, elle apporte un peu de gaieté en postant des vidéos amusantes sur sa page Instagram.

Jusqu'à présent, cette initiative a fait l'unanimité sur la Toile, du moins jusqu'à ce qu'un certain Jean-Paul vienne perturber le rendez-vous des deux jeunes femmes. Peu friand de leurs sketchs, cet anonyme a vraisemblablement laissé quelques commentaires désagréables. Ni une ni deux, Magali et Karen ont répliqué au cours du week-end à travers une nouvelle vidéo. "On voulait vous remercier vraiment pour tous les commentaires chaleureux, adorables que vous mettez à chaque fois sur les vidéos, ça nous va droit au coeur vraiment", lâchent-t-elles tout d'abord, visiblement très heureuses. "Ma petite dose de soleil, c'est vous les princesses", "Vous êtes notre rayon de soleil les filles", comptent-elles entre autres parmi les messages bienveillants qu'elles ont reçus. Arrive alors Jean-Paul. "Elles m'agacent les deux, elles se comportent comme des dindes", leur aurait-il adressé.

Loin d'être vexées, les deux amies ont préféré en rire, enchaînant avec une mise en scène dans laquelle elles piquent une colère face à leurs enfants respectifs viennent déranger leur enregistrement. "Nous précisons que les enfants ont été volontaires pour participer avec joie et sagesse...", indiquent-elle en légende de leur publication, au cas où d'autres Jean-Paul seraient tentés de gâcher leur bonne humeur.