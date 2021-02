Maïa Mazaurette (Quotidien) en couple avec un acteur américain : confidences inédites...

À la télévision, par écrit dans la presse ou dans ses livres, Maïa Mazaurette s'épanche sans tabou sur des sujets qui relèvent de l'intime. Son combat de tous les jours ? Faire du sexe un thème populaire, dont on parle ouvertement et sans limite. Mais pour ce qui est de sa vie personnelle et privée, la jolie rousse de 42 ans garde le mystère...

Nos confrères du magazine Gala ont échangé avec la chroniqueuse à l'occasion de la sortie de son nouvel ouvrage baptisé La vulve, la verge et le vibro (éditions de La Martinière). L'occasion pour elle de faire d'exceptionnelles confidences sur sa vie amoureuse. Pas question de révéler le nom de l'homme qui partage sa vie... Toutefois, Maïa Mazaurette confie qu'elle "couche en anglais" et donne quelques indices sur l'identité de son compagnon. Il s'agit d'un comédien américain rencontré à New York où elle a vécu pendant six ans. "Faites croire que c'est Bradley Cooper", s'amuse-t-elle auprès de nos confrères.

Maïa Mauzaurette sans enfant à 42 ans, un choix de vie

Son intimité, elle y tient. Mais la chroniqueuse sexo de Yann Barthès dans Quotidien prend un malin plaisir à briser la idées reçues, notamment concernant la maternité. Elle n'a pas d'enfant, et elle ne s'en porte pas mal. Vivre sa vie de femme épanouie ne passe pas forcément par la case bébé pour Maïa Mazaurette. "Je suis ménopausée, mais je n'en ai pas voulu, je n'en ai pas, donc tout roule", lance-t-elle à propos des enfants.

Outre sa vie privée, la quadragénaire s'est livrée sur ses chroniques et écrits qui tendent à faire bouger les choses. Trois jours par semaine, elle évoque des thèmes jugés tabous à une heure de grande écoute, sur TMC (groupe TF1). "Il faut remercier le producteur de Quotidien, Laurent Bon. C'est lui le pionnier, objectivement", lance-t-elle. Et de se féliciter : "Je reçois chaque jour des messages qui me disent que grâce à la régularité de la chronique, les enfants posent plus librement leurs questions. On parle des règles, de l'inceste, du consentement, du coeur brisé."

