Major Mouvement : Qui est Grégoire Gibault, le nouveau chroniqueur de Michel Cymes ?

Après deux années passées sur YouTube, 300 000 abonnés et un livre, 10 Clés pour un corps en bonne santé (Ed. Marabout), Grégoire Gibault est un peu devenu le visage de la kinésithérapie. Il a donc tout à fait sa place dans l'émission de Michel Cymes.

Major Mouvement ne sera pas le seul youtubeur à faire partie de l'équipe du médecin du Paf. Fabien Olicard, célèbre mentaliste, sera également chroniqueur dans l'émission. "Tout sera prouvé scientifiquement, soit par des expériences sur le plateau ou en reportage, soit par des données scientifiques, et on fera tout dans la bonne humeur. On donnera aussi des remèdes de grands-mères, qui partent souvent de choses qui ne sont pas idiotes. Je suis opposé au charlatanisme mais sinon je ne suis opposé à rien ! Je suis aujourd'hui beaucoup plus ouvert à ce qu'on appelle les médecines complémentaires et non plus parallèles", avait plaidé Michel Cymes au micro de Sud Radio, le 9 janvier dernier.