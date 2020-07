Makao (Secret Story) papa de deux enfants : leur existence enfin révélée

Makao a beau avoir fait un bref passage dans Secret Story en 2017, il est resté dans la mémoire du grand public. Notamment en raison de son parcours des plus atypiques, lui qui a été garde du corps du président Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte. Il avait même demandé à ce dernier l'autorisation de participer au programme de télé-réalité de TF1 à l'époque.

Si on se souvient très bien de lui et de ses 2,13 m pour 145 kilos, Makao a toutefois toujours mis un point d'honneur a garder sa vie très privée. Du moins, jusqu'à ce mardi 21 juillet 2020. Dans sa story Instagram, le géant de la Maison des Secrets a révélé être l'heureux papa de deux jeunes garçons qui n'ont que onze mois de différence, Enzy et Suwedy, qu'il avait jusqu'à présent préservés de l'attention publique. À travers plusieurs vidéos adorables de ses fils, Makao leur témoigne de tout son amour. "Vous êtes si précieux pour moi, c'est pourquoi j'ai gardé votre existence secrète pendant deux ans. Mais aujourd'hui, je suis fier de dire que je suis le papa d'Enzy et Suwedy", a-t-il expliqué.

En se baladant sur sa plateforme sociale, on remarque qu'en réalité, il n'hésite plus à partager des photos de ses petites merveilles depuis le mois de février dernier. Lors de leur présentation officielle, il déclarait alors : "Ma #teammakao, je suis un peu absent des réseaux, car la vraie vie prend le dessus : le travail et la famille. Je les ai gardés secrets lorsque j'étais trop sous le feu des projecteurs, mais je vous présente Enzy et Suwedy, mes deux fils, mes trésors, ma descendance. Alors, on se ressemble ?" Des révélations qui avaient sans doute soulagé ce papa comblé et beaucoup ému sa communauté. En revanche, toujours pas d'indications sur celle qui partage sa vie et qui a accueilli avec lui Enzy et Suwedy. Encore un peu de patience peut-être...

Depuis son passage dans Secret Story, Makao s'est reconverti en influenceur et collabore avec des marques qui font de lui un modèle grande taille. Un travail qui lui permet de voyager aux quatre coins du monde. Mais pas de doute, c'est auprès de sa famille qu'il s'épanouit le plus.