Malia Obama : À 22 ans, elle décroche son premier job avec Beyoncé et Donald Glover !

On a vu pire, comme début de carrière ! Malia Obama vient de décrocher un très joli poste, si l'on en croit les informations divulguées par The Hollywood Reporter. À 22 ans, la jeune femme aurait été embauchée pour faire partie des scénaristes d'une série en préparation, intitulée Hive, qui s'inspire de la vie de Madame Beyoncé Knowles. C'est le génial Donald Glover, aux manettes du programme, qui aurait lui-même choisi la fille de l'ancien président des États-UnisBarack Obama.

Tout ce qu'il touche se transforme généralement en or. Comédien, réalisateur, rappeur, Donald Glover - a.k.a Childish Gambino côté musique - réussit tout ce qu'il entreprend, de son rôle hilarant dans la série Community à ceux, plus récent, au cinéma, dans Solo: A Star Wars Story ou Seul sur Mars. Ce qui explique qu'il a décroché un contrat de plusieurs années avec les studios Amazon afin d'y développer une chaîne à son nom. Et quel nom ! Largement de quoi embellir le Curriculum de Malia Obama, qui, si jeune, ne s'en sort pas si mal que ça.

L'univers des séries et du cinéma l'intéresse effectivement depuis toujours. Quand elle était étudiante, Malia Obama avait effectué un stage à la Weinstein Company avant que le scandale #MeToo n'éclate et que le producteur ne finisse devant la justice. Elle avait également participé au tournage de la série Girls, de Lena Dunham... dans laquelle Donald Glover avait joué le rôle de Sandy, saison 2, épisode 1 !

Ce projet autour de Beyoncé n'est d'ailleurs pas le seul dans les bacs pour le talentueux cinéaste. Le 12 février 2021, Donald Glover a annoncé qu'il travaillerait sur un remake du film Mr. and Mrs Smith, en plusieurs épisodes. Il remplacera Brad Pitt et Phoebe Waller-Bridge - de la sublime série Fleabag - tiendra le rôle d'Angelina Jolie. On ne sait pas encore, en revanche, si Malia Obama fera partie de cette aventure qui promet déjà d'envoyer du lourd...