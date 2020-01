Malia Obama : Noël loin des parents, dans la luxueuse maison de Rory Farquharson

Les vacances de Noël en famille, ce n'est pas pour tout le monde ! Malia Obama, la fille de l'ancien président américain, a par exemple préféré passer cette petite pause en amoureux, auprès de son compagnon Rory Farquharson. Il faut dire que la situation du jeune homme a de quoi laisser rêveur. Selon les informations de MailOnline, le beau-fils de Barack serait fortuné et vivrait dans une demeure à plus de 2 millions d'euros située à Islington, l'un des quartiers les plus en vogue de la capitale anglaise – un lieu où ils n'ont quasiment pas besoin de gardiens de sécurité pour les chaperonner.

Les deux étudiants de 21 ans sont inscrits à l'université d'Harvard, pour laquelle Malia Obama a plaqué papa, maman et découvert sa liberté. Mais c'est à Londres, lieu de naissance et résidence de Rory Farquharson, qu'elle déambule nonchalamment. Le lundi 6 janvier 2020, par exemple, les tourtereaux ont été aperçus avec un couple d'amis près du pub The Duke of Cambridge, dans le nord de la ville. "Ils sont restés très discrets mais avaient l'air très heureux, très détendus ensemble, raconte une témoin de la scène. Ils étaient habillés normalement. Malia ne portait pas de maquillage. Elle discutait de l'école avec l'autre fille, avec qui elle était en train de faire connaissance. Elle connaissait déjà le garçon."

Le temps passe si vite

Malia Obama et Rory Farquharson se sont rencontrés sur les bancs d'école, à Harvard, en 2017. Un bonheur pour la famille, mais un petit couteau dans le coeur de Michelle Obama qui voit ses filles grandir et s'émanciper. En 2019, c'est son autre fille, Sasha, qui a quitté le nid et la Sidwell Friends School pour rejoindre l'Université du Michigan. "Le temps passe si vite, expliquait alors l'ex-première dame au magazine People. Mais comme pour tout ce que nous vivons depuis ces dix dernières années, nous essayons de faire en sorte que ça se passe de manière normale, malgré les circonstances. C'est un ajustement de ne plus se voir qu'un week-end par-ci, des vacances par-là, mais ces moments que l'on passe ensemble sont encore plus spéciaux, justement grâce à cette situation." Malia a bien passé Noël avec Barack et Michelle Obama avant de s'envoler pour Londres. Mais si les filles commencent à raccourcir les retrouvailles pour rester en amoureux, les choses risquent d'être un peu plus dures à digérer...