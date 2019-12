Michelle Obama, ébranlée par le départ de sa fille Sasha: "C'était très intense"

Ce n'est pas parce qu'on a un temps logé à la Maison Blanche qu'on est à l'abri de toute émotion humaine. C'est en tout cas ce qu'a expliqué Michelle Obama, juste après avoir dû faire ses adieux – ou presque – à sa fille Sasha. Un peu plus tôt dans l'année, la jeune étudiante diplômée de la Sidwell Friends School est partie s'installer à l'Université du Michigan et a, par la même occasion, brisé le coeur de ses parents. "Le temps passe si vite, explique l'ex-première dame au magazine People. Mais comme pour tout ce que nous vivons depuis ces dix dernières années, nous essayons de faire en sorte que ça se passe de manière normale, malgré les circonstances."

Il y a trois ans, c'est Malia, l'aînée de 21 ans de Barack Obama, qui quittait le nid familial pour rejoindre les prestigieux bancs d'Harvard. Forte de cette expérience, Michelle Obama a pu accompagner Sasha dans cette nouvelle étape de sa vie de la manière la plus naturelle du monde. "C'était émotionnellement très intense de la déposer à l'école. Nous étions là, comme la plupart des parents, pour l'aider à défaire ses valises et arranger sa chambre pour qu'elle se sente comme à la maison, poursuit-elle. Mais dans l'ensemble, nous l'avons laissée faire. En tant que parent, le plus important, c'est de lui laisser la liberté de trouver sa propre voie." Petite sécurité, tout de même, l'ancien couple présidentiel a demandé à ce que personne ne divulgue l'endroit où Sasha allait s'installer ni la section dans laquelle elle s'est inscrite.

La plus grande difficulté désormais ? Ressentir le manque brûlant. Barack et Michelle Obama, parents de deux grandes filles, se retrouvent soudainement seuls... à peine habitués à retrouver un quotidien plus ou moins normal. "C'est un ajustement de ne plus se voir qu'un week-end par-ci, des vacances par-là, mais ces moments que l'on passe ensemble sont encore plus spéciaux, justement grâce à cette situation", conclut-elle. Pour sécher ses larmes, elle pourra toujours profiter de la propriété à 10 millions de dollars, située sur l'île Martha's Vineyard, dans le Massachusetts, dont elle vient de faire l'acquisition avec son mari. Ses douze hectares, sa plage privée et sa vue imprenable sur l'océan devrait, espérons-le, l'aider à avaler la pilule...