Barack et Michele Obama s'offrent une immense propriété à 10 millions d'euros

Michelle et Barack Obama ont de quoi se réjouir : ils viennent de faire l'acquisition d'une superbe (et immense) propriété située sur l'île Martha's Vineyard, dans le Massachusetts. Lieu de villégiature fétiche de la jet-set et des présidents américains, l'île aux immenses plages de sable blanc et à l'atmosphère paisible était particulièrement prisée des Kennedy. L'ancien couple présidentiel est lui même très friand de ces paysages naturels et chic, puisqu'il y a passé plusieurs étés.

D'après les informations de TMZ.com datées du 4 décembre 2019, les Obama auraient obtenu les clés de leur nouvelle demeure mercredi. Cette immense maison en pierres dispose d'un terrain de 12 hectares, avec plage privée et vue imprenable sur l'océan. En août dernier, déjà, nos confrères évoquaient cette luxueuse propriété alors que Barack et Michelle Obama l'avaient louée au cours de l'été. Ils ont été "impressionnés" par la qualité de la villa, c'est là qu'ils ont entrepris les démarches pour l'acquérir définitivement.

Cette demeure aux sept chambres à coucher appartenait auparavant au joueur des Celtics de Boston Wyc Grousbeck. TMZ.com apprend également que les Obama sont doués en affaire. D'abord affichée à 14 850 000 dollars, la demeure aurait en réalité été vendue à 11,75 millions de dollars (soit 10 600 000 euros). Cette spacieuse villa de 641 mètres carrés a également une immense piscine, une cheminée d'extérieure, un plafond voûté en bois et deux ailes réservées aux invitées, séparées de la maison principale.