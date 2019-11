Barack Obama en famille : sa fille Sasha ultra sexy pour Thanksgiving

Les enfants grandissent toujours trop vite... Surtout les filles. N'est-ce pas Barack Obama ? Papa de Malia (21 ans) et de Sasha (18 ans), le 44ème président des États-Unis a fêté Thanksgiving entouré de sa famille. Ainsi, le 28 novembre 2019, l'ancienne première dame américaine a partagé un tendre cliché de son mari et de ses filles en écrivant :"De notre famille à la vôtre, #HappyThanksgiving !" Si Malia a choisi une tenue plutôt décontractée et casual, Sasha a opté pour une robe fendue en satin noir extrêmement sexy. En réalité, il s'agit d'une photographie prise juste avant le bal de promo de Sasha qui avait eu lieu en mai 2019. La fille cadette de Barack avait alors présenté son petit-ami Chris Milton.

Parties loin du cocon familial pour faire leurs études, Malia et Sasha sont étudiantes dans de grandes universités américaines. Si Malia fait partie de la promo 2021 d'Harvard, Sasha a choisi un cursus à l'université du Michigan, située à Ann Arbor près de Détroit. Une école également très prestigieuse puisqu'elle fait partie de l'Ivy League, qui regroupe les huit universités américaines les plus réputées. Décidément, Barack et Michelle ont de quoi être fiers.

Depuis qu'ils ont quitté la Maison Blanche en 2017, Michelle et Barack ont tous deux décidé d'écrire. Après le carton de son ouvrage Devenir, Michelle a annoncé mi-novembre la publication d'un nouvel ouvrage accompagné cette fois d'un livre audio. Composé de questions et citations inspirantes, ce journal est destiné à aider les lecteurs à découvrir leur voie personnelle et professionnelle. L'ancien Président des États-Unis va également publier ses mémoires. Son ouvrage devrait sortir en 2020 en pleine période des élections présidentielles.