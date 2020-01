Malik Bentalha, 35 kilos en moins : "Je cours, je suis un hamster"

Malik Bentalha sera bientôt à la présentation de l'émission Dans ma tête (TMC), adapté d'un programme québécois du même nom, qui mélange stand-up et fiction. C'est pour en faire la promotion qu'il s'est livré à nos confrères de Télé Star, le jeudi 23 janvier 2020. L'humoriste en a profité pour évoquer son impressionnante perte de poids.

"Depuis septembre, j'ai dû perdre 35 kilos grâce au sport. Je cours, je suis un hamster. Je suis excessif et acharné", a confié Malik Bentalha, toujours avec humour. Il explique avoir voulu perdre du poids pour pouvoir se sentir mieux dans son corps. "Je sentais un malaise quand j'arrivais sur scène. J'ai toujours eu des problèmes de poids, depuis tout petit. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas. Ma drogue, en revanche, a toujours été la bouffe et je gère mal. Je suis un pop-corn. Dès que je ne suis pas bien, je mange", poursuit le comique de 30 ans, qui adore décidément les comparaisons insolites.

Début janvier 2020, Malik Bentalha avait charmé les internautes, impressionnés par sa nouvelle silhouette, lors de son passage dans Quotidien. Il expliquait à RTL que son métier d'humoriste l'avait poussé à avoir une hygiène de vie pas franchement recommandable. "D'autant plus qu'on sort de scène généralement à 23h, on a faim et c'est les pires horaires pour pouvoir aller dîner. À 23h30, c'est infernal. On dort mal, on ne digère pas. Là, je veux faire attention par respect pour le public et puis même après, quand on se voit à la télé, on se dit : 'Non, mais attends c'est moi, ça ?' C'est là qu'on prend conscience de la gravité", avait-il indiqué.