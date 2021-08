Malik Bentalha barbu et les cheveux longs : il est méconnaissable !

Est-ce Malik Bentalha ou Robinson Crusoé ? Avec ses cheveux longs et son énorme barbe poussiéreuse, l'acteur de 32 ans semble tout droit sorti d'un confinement ou de vacances sur une île déserte. Plaie à la bouche, teint hâlé et chemise hawaïenne, l'humoriste aurait-il décidé de tout quitter pour vivre à l'état sauvage ? En réalité, il s'agit pour le comédien de dévoiler les premières images du premier film qu'il a réalisé avec Ludovic Colbeau-Justin (connu pour avoir imaginé les films Le Lion (2020) avec Dany Boon, Tout le monde debout (2018) avec Alexandra Lamy et Piégés (2018) avec Thierry Neuvic : Jack Mimoun et les secrets de Val Verde.

En légende du cliché, il écrit : "Le tournage de mon premier film co-réalisé avec Ludovic Colbeau-Justin est terminé ! Jack Mimoun et les secrets de Val Verde prochainement au cinéma. On a tout donné pour vous faire une belle comédie d'aventure ! À très vite pour la suite et hâte de pouvoir vous montrer tout ça".