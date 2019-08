Malika Ménard : Canon en bikini en Grèce, même dans la douleur !

Cet été encore, les stars partagent sur les réseaux sociaux leurs plus belles photos de vacances. Malika Ménard s'est elle aussi prêtée au jeu. Après Barcelone, la ravissante ex-Miss France se dore la pilule en Grèce, vêtue d'un charmant bikini turquoise...

Los Angeles avec ses amies Iris Mittenaere et Chloé Mortaud, Barcelone et maintenant la Grèce : Malika Ménard poursuit son été de rêve ! La jolie brune de 32 ans (célébrés en péniche sur la Seine, le 17 juillet dernier) a plus précisément jeté l'ancre sur l'île de Tinos. Elle a permis à ses près de 350 000 abonnés Instagram de la découvrir dans sa story du lundi 19 août 2019. Malika y apparaît, vêtue d'un superbe maillot deux-pièces turquoise métallisé.