Malika Ménard dévoile un large décolleté à la piscine : le prix de son maillot

Malika Ménard profite d'un agréable séjour à Barcelone, en Espagne. L'ancienne Miss France a posé ses bagages au Negresco et n'a pas hésité à piquer une tête dans la piscine de l'hôtel. Mais pour faire bronzette au bord de la piscine, le mannequin n'a pas choisi un piètre accoutrement, mais plutôt un élégant maillot de bain une-pièce blanc. Très échancré et décolleté, le maillot a une jolie pierre située juste entre les seins de celle qui le porte. Une superbe pièce "maillot bijou" de la marque parisienne Cara Bellezza, à 409 euros.

"Benvenido a Barcelona", écrit en espagnol Malika Ménard, en légende de cette photo ensoleillée. On la voit d'ailleurs prendre la pose à la piscine, dont la vue donne sur les toits de la cité catalane. En section commentaires, ses 345 000 abonnés saluent unanimement la beauté de son cliché.

La Miss France 2010 semble passer de bien agréables vacances d'été. Mi-juillet, elle est partie pour Los Angeles, où elle est restée quelques jours. Malika Ménard avait retrouvé ses grandes copines du comité : Chloé Mortaud (Miss France 2009) et Iris Mittenaere (Miss France 2016 et Miss Univers 2016). "La vie est douce mais pas si calme avec ces deux beautés. J'aime cette photo parce qu'elle est tellement sincère et reflète bien les moments passés ensemble", avait confié Iris sur Instagram. Des souvenirs inoubliables.