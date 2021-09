Malika Ménard : Torride, la reine de beauté affiche sa poitrine

Cette publication pourrait faire office de cadeau aux utilisateurs d'Instagram. C'est pourtant Malika Ménard qui vient de célébrer son anniversaire. La jolie brune a eu 34 ans le 14 juillet dernier et les a célébrés entourée de ses proches au Barbanegra, une terrasse-guinguette à l'esprit bohème chic et à l'ambiance chaleureuse et musicale, située dans le 12e arrondissement de Paris.

Flora Coquerel, Marine Lorphelin, Valérie Bègue, Camille Cerf, Alicia Aylies et la petite dernière de la bande, Amandine Petit (sacrée en décembre 2020) étaient présentes lors de cette soirée mémorable. L'athlète et ex-finaliste de Danse avec les stars en 2019 Ladji Doucouré, le danseur Brahim Zaibat et le chanteur Alban Bartoli comptaient aussi parmi les convives.

Juste avant sa birthday party, Malika avait répondu à des commentaires d'internautes étrangement scandalisés par le fait qu'elle soit célibataire et qu'elle n'ait pas d'enfant. "Alors voilà, j'ai 33 ans. Je ne suis pas mariée. Je n'ai pas d'enfant. Je ne suis pas propriétaire et je n'ai pas non plus signé de CDI... et tout va bien. Je suis le résultat de mes choix, de mes rencontres... de ma destinée. Et quand je fais le bilan et que je jette un regard sur le chemin parcouru pour cette première moitié de vie, je me sens riche de mes souvenirs, de mes échanges, de mes voyages", s'était-elle défendue.