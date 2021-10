Mamans & Célèbres : Alizée dévoile la fin de sa grossesse et sa grossesse compliquée

Enceinte de son deuxième enfant, la belle Alizée Langlais - que l'on retrouve dans Mamans & Célèbres (TFX) - s'est confiée sur son actuelle grossesse. A travers un petit jeu de question/réponse avec ses abonnés Instagram, ce dimanche 31 octobre 2021, la jeune femme de 28 ans a dévoilé quelques informations sur la naissance imminente de son prochain bébé.

Déjà mère d'une petite Thi-Waï, née fin 2020 de son union avec Maxime Langlais, Alizée a récemment entamé le troisième et dernier trimestre de sa grossesse. Dans l'attente d'une deuxième fille, la jeune influenceuse a dévoilé des détails sur son accouchement. Lorsqu'un abonné lui a demandé la fin de son terme, cette dernière lui a indiqué que son bébé est prévu pour la "mi-décembre". Une venue au monde que celle qui a participé à Pékin Express : La Course infernale en 2018 attend de pied ferme suite aux nombreuses contraintes qu'elle vit actuellement : "Émotionnellement, je le trouve très hard ce 3ème trimestre. Je pleure et m'énerve vraiment pour RIEN (...) C'est hyper déroutant".

Une première grossesse compliquée

Au sujet de la naissance de sa première fille, la mère de famille a confié avoir mal vécu les contractions. "Avant la pose de la péridurale, j'ai vraiment cru ne jamais y arriver je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie, mais vraiment ! C'était atroce", s'est-elle souvenue, et d'ajouter : "D'ailleurs c'est une angoisse que j'ai : accoucher sans péridurale car pas le temps." A cela, lorsqu'une autre internaute lui a demandé si elle aimait être enceinte, Alizée a répondu par la négative avant de mentionner les nombreuses contraintes qu'elle doit suivre au quotidien. "La grossesse je trouve ça ultra lonnng, il y a plein de choses qu'on ne peut pas manger, une fatigue constante, vomito pendant tout le premier trimestre (...) tes émotions que tu ne contrôles plus", a-t-elle ensuite révélé, mentionnant ensuite avoir pris 10,5 kilos durant cette grossesse.

Enfin, Alizée a également répondu aux nombreuses interrogations de sa communauté, curieuse de savoir si elle envisageait déjà avoir un troisième enfant. Un projet déjà présent dans l'esprit de la mère de famille mais qui ne se concrétisera "pas avant 3 ans".