Mamans & Célèbres : Les "caprices" des enfants d'un candidat pointés du doigt, le papa réplique

Du lundi au vendredi, les téléspectateurs de TFX peuvent suivre les aventures de familles bien connues dans Mamans & Célèbres. Jesta Hillmann, Julia Paredes ou encore Emilie Nef Naf partagent leur quotidien avec leurs fans grâce à l'émission. Benjamin Machet et sa compagne Sarah aussi sont filmés pour les besoins du tournage avec leurs fils Damian (3 ans et demi) et Tao (6 ans). Et certaines images leur ont valu quelques critiques qui ne sont pas passées auprès du jeune papa.

Dans l'épisode du 4 octobre, les téléspectateurs ont pu suivre la suite des aventures de la famille en Italie. Benjamin Machet et Sarah ont notamment emmené leurs enfants au manège. Et une fois l'activité terminée, Damian n'était guère enjoué d'aller chercher des cartes postales. Il l'a manifesté en pleurant, une séquence qui a fait réagir certains internautes. Quelques uns se sont permis d'envoyer des messages à l'ancien candidat des Anges (2013 et 2014) afin de critiquer l'éducation de leur fils. Très vite, le beau blond de 38 ans a souhaité répliquer.

"Un : je n'en ai rien à cirer de ce que vous pensez. 2 : on fait le choix de participer à Mamans & célèbres et donc de tout montrer dont les difficultés qu'il peut y avoir avec nos enfants. (...) Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais nous on a choisi de tout montrer. Et votre avis je m'en branle complètement. Les enfants font des caprices et sont chiants par moment, c'est la vie normale. Heureusement que 90% des messages qu'on reçoit sont des messages positifs. (...) Ne me cassez pas les burnes avec vos commentaires pourris qui ne changent pas ma vie", a-t-il lancé. Reste à savoir si cela suffira à calmer les internautes concernés.