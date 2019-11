Manny Jacinto (The Good Place) : Son incroyable demande en mariage à Dianne Doan

Il est l'une des stars de la série The Good Place. Mais dans la vraie vie, Manny Jacinto a demandé la main de sa petite amie Dianne Doan. Selon Page Six, l'acteur s'est inspiré du scénario de la série pour faire sa demande. C'est lors d'une table ronde au festival Vulture que Manny a raconté comment il avait mis en place cette fabuleuse demande : "Je me demandais comment faire ma demande depuis longtemps. (...) J'ai regardé la relation Janet / Jason, et il y a une phrase que Jason dit à Chidi à propos des relations qui m'a frappé. J'ai pensé que c'était le signe que c'était ce que je devais faire, alors une semaine plus tard, je lui ai fait ma demande."

Je l'ai emmenée dans cinq endroits différents

L'acteur de 32 ans a ensuite emmené sa future femme Doan (29 ans) faire plusieurs virées romantiques à des endroits qui avaient marqué leur histoire. Il raconte : "Je l'ai emmenée dans des endroits qui comptaient beaucoup pour nous. (...) Où je l'ai rencontrée pour la première fois, où je l'ai vue pour la première fois, où nous avons eu notre premier rendez-vous et où nous avons eu notre premier cours de danse. J'avais plusieurs pancartes où j'avais écrit un message expliquant pourquoi les lieux étaient importants pour nous. À chaque endroit, je lui demandais d'abord de fermer les yeux, puis je levais la pancarte et elle ouvrait les yeux."

Enfin, il révèle : "Je l'ai emmenée à cinq endroits différents et, au dernier endroit, nos familles ont attendu et j'ai fait ma demande." Une demande de rêve que la jeune femme s'est évidemment empressée d'accepter. Et on la comprend !