Manon Marsault menace Julien Tanti : embrouille en direct et interdiction de sortie

Lundi 9 novembre 2020, alors qu'ils passaient la soirée chez eux avec leurs enfants Tiago (2 ans) et Angelina (2 mois), Manon Marsault et Julien Tanti se sont embrouillés avec humour, sur fond de vérité, et ont fait référence à la fuite de Manon du domicile familial, laquelle a fait le buzz tout le week-end.

Confortablement installée dans son canapé, la jeune femme a voulu taquiner son mari qui ne lâche plus sa console de jeux : "Mon mari c'est un ado, il joue tout le temps à la PlayStation." Un tacle fait avec le sourire mais qui a tout de suite fait réagir le Marseillais : "Ton mari il peut aussi devenir adulte et sortir tous les soirs !" Une référence évidente à leur embrouille d'il y a quelques jours. C'est alors que la belle brune a lâché, menaçante : "Ressors encore un soir et tu vas voir ton cul ! Ahahah". Et d'ajouter : "Fais ton malin. Après, qui est-ce qui... hein ????" Une dernière déclaration pleine de sous-entendus.

De son côté, Julien Tanti, visiblement vexé d'avoir été taxé d'adolescent, a déclaré sur son Snapchat : "On est d'accord que c'est mieux que je joue à la Play plutôt que j'aille dehors ? A tous les gars qui sont dans mon cas, dites ça à vos femmes : 'Il vaut mieux qu'on joue à la Play plutôt qu'on aille boire un coup.'" Derrière, Manon Marsault n'a pas caché son exaspération.

Le couple évoquait ici sans détour la soirée que Julien Tanti a passé avec son ex-compagne Jessica Thivenin et son mari Thibault Garcia. Une soirée suite à laquelle Manon a claqué la porte du domicile familial en emportant sa fille Angelina avec elle (et laissant son fils Tiago à son père). Cette situation avait beaucoup inquiété les followers du couple qui craignaient un divorce. De leur côté, les Marseillais avaient préféré ne rien commenter... jusqu'à leurs retrouvailles – on suppose que Julien a fait le premier pas pour reconquérir la mère de ses enfants. "On a besoin de se retrouver, deux enfants c'est pas facile. Je me suis embrouillée avec mon mari parce que on se retrouve pas assez. J'ai fait la gueule 24h", avait déclaré Manon Marsault dimanche sur les réseaux sociaux. Mais lundi, la brune a précisé, se défendant ainsi des attaques de certains internautes qui l'ont critiquée de ne pas laisser assez de liberté à son homme : "L'autre soir ce n'est pas vrai, j'ai bien voulu qu'il sorte. C'est moi qui étais malade et qui lui aies dit d'aller au resto et de s'amuser. Il est sorti un peu trop. La chicha c'est optionnel à la base, c'est pas obligatoire !" Est-ce à cela que Manon faisait allusion lorsqu'elle a fait savoir dimanche qu'elle était partie de chez elle pour faire "réagir son mari" à une chose qui l'"énerve depuis longtemps" ?

En tout cas, cette soirée a eu une autre conséquence, une embrouille avec Jessica Thivenin puisque Julien Tanti a clashé son ex : "Je parle jamais les fratés mais là j'en peux plus. Jess m'a fait des horreurs avant hier, j'ai compris qui elle était. Ce n'est pas mon amie. Point barre à la ligne, y'en a assez !"