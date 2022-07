Manon Marsault prête à porter plainte : des marques sur le corps de sa fille font polémique

Depuis le début de la semaine, Manon Marsault et Julien Tanti font beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Il semblerait qu'il y ait de l'eau dans le gaz entre les deux stars des Marseillais, à tel point que la jeune femme a pris la décision de quitter la maison familiale avec leurs deux enfants, Tiago (4 ans) et Angelina (1 an) avec elle (depuis le trio est revenu). Face aux nombreux commentaires sur le sujet, Manon Marsault a accepté de briser le silence.

Sur Snapchat, elle a confirmé qu'une dispute avait éclaté avec son mari et qu'elle était partie quelques jours chez ses-beaux parents avec ses enfants. Elle assure toutefois que Julien Tanti a toujours eu la possibilité de venir les voir. "Il n'y a pas eu de disparition, je ne jouerai jamais à ça car les enfants n'ont rien à faire avec les embrouilles de couples", a-t-elle confié sur Snapchat.

Mais voilà que les bambins se retrouvent encore une fois mêlés à une histoire malgré eux. Toujours sur Snapchat, Manon Marsault a très sérieusement tenu à répondre à des rumeurs de violences physiques. Certains internautes sont persuadés que les marques aperçues sur le corps d'Angelina auraient pour origine des violences physiques. (Voir notre diaporama).

Une aberration pour Manon Marsault, laquelle explique qu'il ne s'agit que de piqûres de moustiques... "Je viens de vous montrer que ma fille se fait dévorer par les moustiques. Les produits anti-moustiques ça ne marche pas. Les gens qui inventent que l'embrouille de Julien et moi c'est parce qu'il y a eu de la violence et que ma fille a des marques... Là, il faut arrêter de péter les plombs, ce sont des choses qui peuvent être très graves. Nous ne serons jamais violents avec nos enfants. Je veux bien reconnaître que c'est de notre faute le fait d'étaler notre vie en public mais de là à inventer qu'il y a eu de la violence sur nos enfants... pas du tout quoi. Je trouve ça écoeurant", s'est-elle agacée. Puis, elle a précisé que sa dispute avec Julien avait eu lieu le 14 juillet à Cannes et que leurs enfants ne se trouvaient même pas avec eux.

Pour conclure, la candidate de télé-réalité a prévenu qu'elle n'hésiterait pas à se tourner vers la justice. "Ce n'est pas mon genre de menacer mais si ce genre de stories n'est pas supprimé très rapidement, que ce soit la personne qui a inventé ou ceux qui relaient, je porte plainte pour diffamation dès demain matin. Je ne lâcherai pas l'affaire, ce sont des sujets très sensibles. Je vous demande gentiment de supprimer et d'arrêter d'inventer des choses", a-t-elle conclu.