Manon Marsault sort du silence après être partie avec ses enfants : son couple avec Julien Tanti en danger

Lundi 18 juillet 2022, une rumeur laissait entendre que Manon Marsault était partie de chez elle avec ses enfants, Tiago (4 ans) et Angelina (1 an), laissant son mari Julien Tanti seul. Une rumeur devenue une info puisque la star des Marseillais a pris la parole sur Snapchat quelques heures plus tard pour confirmer sa fuite et expliquer un peu plus ce qu'il s'est passé.

"Je n'ai pas envie de me justifier mais je vous dois des explications étant donné que Julien a clairement fait de la merde. (...) Nos embrouilles de couple devraient rester un maximum privées. Il devrait réfléchir avant de faire ce genre de choses, avant de regretter et de nous mettre tous dans l'embarras", a-t-elle tout d'abord raconté.

Ne pouvant expliquer pourquoi son compagnon s'est amusé à suivre des exs sur les réseaux sociaux, la mère de famille a affirmé que Julien Tanti regrettait mais qu'elle ne savait pas elle-même ce qu'il se passait dans sa tête. "Je suis totalement perdue et j'ai moi-même 0 réponse. Je pense qu'il a fait ça pour m'embêter alors qu'il n'y avait pas de raison car j'étais déjà très en colère de base", a-t-elle indiqué.

Manon Marsault a ensuite souhaité en dire plus sur ce qu'il s'est passé afin de faire taire certaines rumeurs. "Je n'ai pas pris mes enfants sans dire à Julien où j'allais. Je suis partie chez mes beaux-parents avec les enfants. Julien était au courant qu'il pouvait passer quand il le voulait pour les voir. Les enfants ont appelé leur papa tous les jours. Il n'y a pas eu de disparition, je ne jouerai jamais à ça car les enfants n'ont rien à faire avec les embrouilles de couples", a-t-elle révélé.

Et l'origine de la dispute n'aurait finalement rien à voir la diffusion des épisodes de C'est la famille (6play). Selon la rumeur, des images diffusées auraient mis en colère Julien Tanti qui aurait eu l'impression que sa femme souhaitait montrer qu'elle portait la culotte au sein du couple. Mais que nenni comme l'explique Manon Marsault : "On s'est embrouillés le 14 juillet au soir. Je garderai les raisons qui sont en plus complètement débiles pour moi, pour nous. C'est juste une embrouille de soirée de base." En revanche, la jeune femme qui a été au coeur d'un bad buzz après des propos tenus dans la télé-réalité, a convenu qu'elle ne montrait pas le meilleur d'elle-même dans les épisodes : "Quand j'ai vu les épisodes j'ai été choquée. Je ne me reconnais pas mais je sais au fond de moi pourquoi j'étais dans une mauvaise période, un peu un bunt out de stress. Je vous rassure, je ne peux pas me blairer du tout dans ces épisodes, je suis stressée, dans le contrôle... J'avais beaucoup de pression, de choses à faire seule. Ca m'a rendue aussi aigrie."

Et de conclure, concernant son couple : "Si on veut continuer ensemble et pour le moment on va surtout se laisser du temps et avoir de grosses discussions car la communication ce n'est pas notre fort, il va falloir prendre des décisions." Manon Marsault est en tout cas retournée chez elle avec ses enfants. Un premier pas vers la réconciliation.