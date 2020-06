Manon Marsault : Révélation déroutante sur l'étrange photo de Julien Tanti

Éviter les chats noirs, avoir peur d'un vendredi 13, ne jamais briser un miroir ou passer sous une échelle, ne pas ouvrir son parapluie à l'intérieur... Nous avons tous des superstitions ou des petites manies auxquelles nous croyons très fort et dont il est bien souvent difficile de se débarrasser. Eh bien figurez-vous que les stars, elles aussi, ont des croyances inexplicables et parfois farfelues. C'est a priori le cas de Julien Tanti comme l'a révélé sa femme Manon Marsault lundi 1er juin 2020.

Sur Snapchat, la maman de Tiago a apporté une explication à propos de la dernière publication bien étrange du Marseillais sur sa page Instagram. Le jeune homme a en effet posté la photo d'un fond blanc sur la plateforme sociale, sans aucune légende, de quoi susciter la curiosité de ses abonnés. "Non, mais n'importe quoi ! Je suis sur mon téléphone tranquille et je reçois plein de messages de mes proches, de fans, un peu de tout le monde qui me disent 'mais c'est quoi cette photo Insta que Julien a postée ?'", s'étonne d'abord Manon Marsault depuis son lit. "Je vais voir sur son compte et effectivement je tombe sur une photo blanche, je me dis que ça doit être une erreur et je ne peux pas lui demander parce qu'il joue à la play et j'ai la flemme de descendre, donc je lui envoie un texto."

Il ne faut pas chercher à comprendre...

En attendant sa réponse, la belle brune envisage tout ce qui aurait pu pousser son homme à faire une telle intervention sans que rien ne tienne réellement la route. "Je me pose des questions, je me dis que c'est peut-être Tiago qui a pris le téléphone, mais c'est quand même compliqué de poster une photo, ou alors c'est un bug, ou alors je comprends pas, j'ai loupé un épisode dans la vie de mon mari...", s'interroge-t-elle perplexe jusqu'à ce que Julien fasse enfin une mise au point... très surprenante. "Voilà sa réponse : 'C'est le numéro 6... que j'aime pas'", indique-t-il par message à sa femme. Une explication qui demeure vague jusqu'à ce que Manon apporte des précisions lors de leur échange. "T'es grave. Juste parce que c'est la 1666e [publication, NDLR], tu vas laisser ça ?"

Julien Tanti considérerait-il le 666 comme un nombre maudit, associé au Diable ? Depuis la nuit des temps, cette suite enflamme les imaginations et a inspiré de nombreux livres, films ou musiques. Le candidat de télé-réalité aurait alors certainement voulu contrer le sort en postant une photo neutre où il n'apparaît pas. "Il ne faut pas chercher à comprendre, c'est juste mon mari avec la superstition. Il y a des chiffres qu'il aime bien et des chiffres qu'il aime pas, c'est comme ça", confirme Manon. Reste que son post a fait le buzz contre toute attente. "Pour toutes les personnes qui ont liké la photo sans savoir pourquoi... Pourquoi ? C'est bizarre non ? Plus de trente mille like... Mais bon, c'est parce qu'on l'aime, même s'il poste des photos avec rien dessus, on like", constate-t-elle, amusée. Et de conclure : "Mon bébé je t'aime (même si tu es archi bizarre parfois)."