Manon Marsault, son ancienne maison hantée ? ses souvenirs effrayants

Au mois d'août 2020, Manon Marsault et Julien Tanti ont annoncé quitter Marseille pour s'installer à leur tour à Dubaï. Alors enceinte et proche du terme, la jolie brune décidait de donner naissance à sa fille Angelina dans la ville des Émirats arabes-unis quelques semaines plus tard. Si le couple avait déjà pour projet de rejoindre leurs amis de télé-réalité à l'autre bout du monde, la menace du coronavirus en France a eu vite fait de les convaincre à plier bagages plus tôt que prévu. Ainsi, les célèbres Marseillais ont tout juste eu le temps de se trouver un logement de location et temporaire. "On va emménager dans notre maison dans quelques jours, ce ne sera pas notre maison définitive, pour l'instant on a trouvé une jolie maison dans le même quartier que notre maison qui elle sera définitive. J'ai voulu faire ça pour qu'on s'habitue au quartier, Tiago pourra avoir ses repères à l'école, c'est un endroit où il y a beaucoup d'activités à faire, j'ai préféré privilégier ce secteur là", confiait Manon il y a quelques mois.

Dans la journée de mardi 16 février 2021, la jolie brune était donc heureuse de faire savoir que sa maison était enfin prête. Très prochainement, elle pourra s'y installer avec son mari et leurs deux enfants. Manon Marsault est d'autant plus heureuse de déménager que son logement de substitution lui a apporté son lot de frayeurs. C'est Maeva Ghennam qui a évoqué le sujet via Snapchat alors qu'elle se trouvait en voiture avec son amie. D'après elle, sa première maison était... hantée.

"Moi, je n'allais jamais chez Manon dans la maison qu'elle a louée, parce qu'il y avait de mauvaises énergies, je ne voulais jamais venir chez elle", a-t-elle déclaré. Et pour Manon de confirmer : "Dans l'ancienne maison, il nous est arrivé trop d'histoires bizarres ! En plus de ça, c'est devenu une maison Covid, on a tous eu la Covid", a-t-elle rappelé, elle qui a en effet dû être isolée plusieurs jours. "Et même, j'entendais des bruits, des craquements... Parfois, quand je prenais mon bain, la lumière s'éteignait... C'était trop bizarre. J'y ai passé une mauvaise fin de grossesse, bref on était vraiment pas bien", a-t-elle ajouté. Reste désormais à espérer que son futur nid douillet lui apportera plus de sérénité.