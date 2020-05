Manon Marsault : Son fils Tiago fête ses 2 ans, les internautes la font pleurer

Dimanche 24 mai 2020 était un grand jour pour la famille Tanti ! Le petit Tiago a soufflé sa deuxième bougie entouré de ses parents Manon Marsault et Julien Tanti, ainsi que de leurs proches. En effet, pour l'occasion, les Marseillais ont organisé une superbe fête sur le thème du safari et des animaux. "Mon amour Tiago déjà deux ans... Que le temps passe vite, trop vite... l'amour que j'ai pour toi est inconditionnel, tu es la prunelle de mes yeux, mon oxygène, toute ma vie tu seras ma priorité... À n'importe quel âge, n'importe quand, n'importe où, je serai toujours toujours là pour toi ! Ta maman qui t'aimeeeeeeeee", lui a-t-elle adressé en légende d'une série de photos de leur belle journée.

Mais avant de faire les choses en grand et d'afficher de larges sourires, l'heure était davantage à la nostalgie pour Manon Marsault. En effet, quelques heures avant que Tiago ne découvre tous ses cadeaux, sa maman s'exprimait sur le temps qui passe sur son compte Snapchat. Très émue, elle n'a pas pu retenir ses larmes à l'idée que son fils grandisse à toute allure. "À peine réveillée, je sors du lit, que je pleure. Des larmes d'émotion. À chaque fois ce qui me fait pleurer, ce sont les comptes fans. J'ai plusieurs comptes qui me font à chaque fois de superbes vidéos. C'est passé tellement vite... Deux ans, je l'aime trop mon fils, je ne pensais pas que c'était possible d'aimer comme ça. Je suis trop émue... Je me rends compte à quel point c'est passé vite, la naissance, ses premiers pas... J'espère qu'il ne va pas grandir trop vite."

Ce nouveau cap est aussi l'occasion pour la candidate de télé-réalité de réaliser qu'il s'agit là du dernier anniversaire qu'il célébreront à trois. Car, d'ici quelques mois, Manon et Julien accueilleront leur deuxième enfant, une petite fille qu'ils comptent appeler Angelina. "Bientôt la petite soeur... J'espère qu'on va bien profiter de notre vie de famille à quatre et que ça va passer doucement."