Manon Marsault, son ventre arrondi de retour : agacée, elle dit adieu ses pantalons de luxe

Le 2 septembre, Manon Marsault est devenue maman pour la deuxième fois. Son mari Julien Tanti et elle ont accueilli une petite fille prénommée Angelina. Et très vite, la belle brune de 31 ans avait perdu ses kilos de grossesse. Elle avait ainsi un ventre plat, n'en déplaise à ses détracteurs. Malheureusement, elle a un peu trop abusé de la nourriture ces derniers temps et le déplore aujourd'hui.

Ce vendredi 16 octobre 2020, la maman de Tiago (2 ans) s'est saisie de son compte Snapchat pour faire part de sa colère et de sa tristesse concernant sa récente prise de poids. "Je vous explique je suis énervée. Très clairement, ça fait un mois et demi que j'ai accouché. Et trois semaines après avoir accouché comme vous avez pu le voir, j'avais perdu pratiquement tous mes kilos. Je n'avais plus de ventre, il m'en restait un tout petit peu à perdre, j'étais vraiment très contente de mon corps", a tout d'abord confié Manon Marsault.

Mais ça, c'était avant que la jeune maman ne se lâche un peu trop sur la nourriture ces trois dernières semaines. "Je me suis dit que j'avais un beau corps, que je pouvais maigrir comme je voulais et donc que je pouvais manger ce que je voulais. Je me suis lâchée du coup ces trois dernières semaines. Et les bons restaurants par-ci, des fast-food en livraison par-là. J'ai clairement de nouveau du ventre du coup. On dirait que je suis enceinte de trois mois, c'est génial", a-t-elle poursuivi en mettant en avant son ventre que l'on pouvait apercevoir grâce à sa robe moulante violette.

Manon Marsault se reprend en main

Hors de question pour la meilleure amie de Laura Lempika de continuer ainsi. Nous ne sommes pas encore le premier de l'an mais Manon Marsault a déjà pris la bonne résolution de perdre ce ventre qu'elle ne veut plus voir. "C'est mort, je ne suis pas contente de moi du tout", a-t-elle admis auprès de ses abonnés.

Manon Marsault a tout de même tenté de voir les choses du bon côté. Grâce à ses grossesses, elle a pris un peu des hanches et a donc désormais des formes qu'elle ne peut et ne veut perdre. Car auparavant, certains internautes malveillants se permettaient de la critiquer sur son physique : "Souvent on me critiquait en disant que j'avais des jambes bizarres parce que j'avais des grosses fesses. J'étais droite, j'avais des jambes toutes fines et là je suis contente parce que j'ai des formes."

Le seul souci c'est que Manon Marsault ne rentre plus dans aucun de ses jeans à cause de cela. Et certains étaient de marque comme elle l'a dévoilé en vidéo. "J'ai des jeans tous neufs avec les étiquettes encore dessus, que je n'ai jamais porté ou une seule fois", a-t-elle précisé. Il y avait notamment des pantalons de la marque de luxe Versace ou Louis Vuitton. "Je suis dégoûtée, je suis au bout de ma vie", a conclu la belle brune qui devra se faire une raison : elle ne pourra plus jamais rentrer dedans.