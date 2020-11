Manuel Cabit, footballeur paralysé : Déterminé à remarcher après la naissance de son fils

Ligue des Champions, Europa League, Ligue des Nations, championnats nationaux... Privés de leur passion au printemps dernier, les amoureux de foot savourent la reprise des compétitions. Ils n'oublient pas Manuel Cabit, écarté des terrains depuis l'automne 2019 et un grave accident de voiture. Le Français paralysé des membres inférieurs est certain qu'il remarchera et rejouera. Il puise sa force dans le regard de son fils de 10 mois.

C'est lui qui m'aide chaque jour à me battre.

"Je sais que je vais remarcher", insiste Manuel Cabit au Républicain Lorrain. Cette affirmation, le footballeur l'a également fait à L'Équipe, avec qui il s'est entretenu. L'athlète blessé le manifeste : "Je vais remarcher, puis rejouer au foot." Dans cette interview, Cabit mentionne sa famille ; sa mère, de qui il tient sa nature positive, et son fils de 10 mois, qui lui donne la force de se battre contre son handicap.

"C'est mon rayon de bonheur et de soleil ! C'est lui qui m'aide chaque jour à me battre, explique Manuel Cabit au quotidien sportif. Il y a deux jours, je me suis acheté un verticalisateur, appareil qui permet de me mettre debout. Mon fils a alors souri en me regardant. Cela me donne encore plus d'espoir et de force pour me battre."