Marc Francelet : L'homme à la vie fascinante prêt à de nouvelles confidences

Le journaliste Marc Francelet est l'invité de Jean-Noël Mirande dans Boulevard de la Seine, sur France 3 Ile-de-France, ce samedi 18 septembre. Le journaliste et son équipe, composée d'Yvan Hallouin et Frédérick Sigrist, reçoivent l'écrivain de 75 ans, qui vient parler de son livre, L'Aventurier (Edition du Cherche-Midi), sorti le 12 mai dernier. Dans cet ouvrage autobiographique, Marc Francelet partage ses aventures rocambolesques et raconte ses anecdotes les plus folles au côté des stars et des politiciens.

Proche de Johnny Hallyday, François Mitterrand, Jean-Paul Belmondo, Françoise Sagan, Brigitte Bardot et bien d'autres grands noms, Marc Francelet a beaucoup à dire ! Celui qui a su se faire une place au sein de la rédaction de Paris Match à seulement 16 ans, a tout d'un Gatsby des temps modernes. Homme d'affaires, photographe, confident : la vie de Marc Francelet n'a eu de cesse d'être rythmée par de folles aventures et rencontres. Ce destin romanesque, il le dévoile au fil des pages de L'Aventurier : son amitié avec les puissants de ce monde et les plus belles femmes, les réceptions les plus exceptionnelles...

Marc Francelet compile le meilleur (et même le pire) de ce qu'il a vécu, vu et entendu et dévoile des secrets bien gardés. Tourner les pages de L'Aventurier, c'est se plonger dans les coulisses d'un monde dont on ne connaît que la face visible et un peu trop lisse.

En bon orateur, Marc Francelet lève le voile sur les moments les plus fous qu'il a pu vivre et partager avec les célébrités d'hier et d'aujourd'hui. "Tout est vrai dans ce livre, même le moins vraisemblable", prévient l'auteur. Le ton est donné !