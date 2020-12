Marc Meneau : Mort à 77 ans du chef trois étoiles, vu dans Top Chef

Marc Meneau, chef trois étoiles à la solide réputation en Bourgogne, est mort ce mercredi 9 décembre relate France 3. Un décès confirmé par Pierre-Jules Gaye - journaliste pour Auxerre TV - ainsi que par Christian Guyot, maire de Saint-Père-sous-Vézelay.

Très touché, l'élu a déclaré : "Marc Meneau est décédé et nous en sommes navrés et bien tristes. J'ai reçu la nouvelle comme chacun ici avec consternation parce que c'est un homme qui a marqué la vie du village. Il a connu les plus grands moments mais aussi des difficultés. Et je ne peux être qu'admiratif devant son parcours et devant son courage surtout dans les derniers instants. Marc Meneau a marqué l'histoire de Saint-Père et elle restera gravée cette histoire bien entendue car c'est un enfant du pays."

De son côté, l'ancien ministre et maire d'Auxerre Jean-Pierre Soisson, a laissé entendre que la mort de Marc Meneau était pour lui un choc puisqu'il lui avait rendu visite à la polyclinique d'Auxerre récemment, sans toutefois préciser de quoi il souffrait. "Il me paraissait aller mieux. C'était un grand croyant donc j'espère que le seigneur va l'accueillir à la place qu'il mérite", a-t-il confié, ajoutant qu'il gardait en mémoire "des déjeuners magnifiques" notamment avec l'ancien président François Mitterrand. Auprès de l'Yonne Républicaine, il a ajouté : "Il regardait sa mort avec beaucoup de lucidité. Il l'acceptait."