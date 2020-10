Marc-Olivier Fogiel : Douce photo de ses filles, pied de nez aux manifestants anti-PMA

Dans le livre Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? paru en octobre 2019, Marc-Olivier Fogiel évoquait sa double paternité. Il expliquait rendre chaque année visite à Michelle, leur "femme" porteuse. Mila et Lily ne souffrent pas de moqueries, et savent très bien comment leurs papas ont fait pour les adopter. "On les interroge souvent. Elles en parlent très facilement, car dans leur coeur tout est clair. Les enfants sont bien plus ouverts qu'on veut le croire. Et les parents aussi quand ils font face à une réalité et pas à un fantasme. Si elles souffrent d'un truc, c'est de ma notoriété", confiait-il au Parisien.

"Il n'y a pas de 'vrai' papa ou de papa de seconde classe". "Mila m'appelle papa et mon mari [François Roelants, NDLR], Dadou. Lily m'appelle daddy et mon mari, papa. En somme, elles appellent papa le père génétique. J'y avais réfléchi avec un psy qui m'a dit que c'était important de savoir qui était le papa génétique. Elles ne font pas de hiérarchie", apprenait le journaliste. Un bonheur tout en équilibre que le père de famille partage de temps à autres sur les réseaux sociaux.