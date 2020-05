Marc-Olivier Fogiel papa actif : sa mise au point nécessaire avec ses filles

"L'information est plus que jamais nécessaire", estime Marc-Olivier Fogiel dans le nouveau numéro de Télé Star, paru lundi 18 mai 2020. Le directeur général de BFMTV a décidé de ne rien relâcher durant cette période de crise sanitaire et même de redoubler d'efforts.

Ainsi, sans jamais faire prendre de risque à ses équipes, il a instauré vingt heures de direct sur vingt-quatre, ce qui lui a permis d'enregistrer des "audiences historiques" comme il le souligne. Chaque jour, la chaîne passe au crible tous les sujets dont pourraient se soucier les Français, qu'ils soient "économiques, sociaux ou encore sanitaires". "En revanche, ce que j'ai toujours voulu éviter, ce sont les débats autour du virus", précise Marc-Olivier Fogiel. Et d'ajouter : "Nous, on donne de l'information, (...) c'est ce qui a créé un lien de confiance. Cette crise a beaucoup rapproché BFMTV de ses téléspectateurs."

Ses filles, sa priorité

C'est dans ce même état d'esprit que le journaliste de 50 ans a tenté de faire comprendre le contexte particulier à ses deux filles, Mila (bientôt 9 ans) et Lily (bientôt 7 ans) - toutes deux nées d'une GPA et qu'il a accueillies avec son mari François Roelants. "Mon rôle de papa journaliste consiste à vulgariser l'information afin de les préserver, sans pour autant les couper de la réalité. J'ai dû leur expliquer en quoi mon travail était important et pourquoi je ne pouvais pas rester beaucoup à la maison." Une clarification indispensable à ses yeux pour qu'elles ne soient pas en proie aux angoisses pendant le confinement. "Je suis très heureux, car, si, au départ, elles étaient inquiètes, elles ont compris en quoi cela avait du sens", confie-t-il avec un certain soulagement.

Reste que l'éloignement avec sa famille se révèle éreintant pour celui qui se rend presque tous les jours dans les bureaux de BFMTV - quatre jours à la rédaction et trois jours chez lui. Heureusement, ses petites merveilles ne manquent jamais de lui témoigner de leur amour comme en avril dernier lorsqu'il a reçu un adorable message de son aînée.

Une interview à retrouver en intégralité dans le nouveau numéro de Télé Star, paru le lundi 18 mai 2020.