Marc-Olivier Fogiel et le confinement : adaptation et record pour BFMTV

Depuis l'apparition du coronavirus en France et surtout la décision de confiner la France, c'est tout un pays qui a dû apprendre à se réorganiser. Les chaînes d'info qui ont pour devoir d'informer les Français sur cette crise sanitaire ont donc dû s'adapter très vite à cette nouvelle situation. Dans une interview accordée aux Échos, Marc-Olivier Fogiel, le directeur général de BFMTV, raconte comment le début du confinement a été vécu et comment la chaîne a trouvé quotidiennement des solutions pour réussir à travailler dans de bonnes conditions.

Faire face avec intelligence

Dans les bureaux de BFMTV, c'est très tôt que l'idée d'un confinement en France a émergé. Franck Moulin, l'adjoint de Marc-Olivier Fogiel, a alerté l'équipe dès le confinement chinois avec l'idée en tête que si cela devait arriver en France, il faudrait continuer d'assurer. Puis, il y a une quinzaine de jours, Patrick Drahi, propriétaire de BFMTV dont le fils revenait de Shanghaï, a avoué qu'il ne comprenait pas que la France ne prenne pas de telles mesures. L'idée que les choses allaient changer vite était donc dans toutes les têtes. C'est peut-être pour cela que BFMTV a réussi à s'adapter, à livrer de l'information de qualité en continu, tout en respectant les règles imposées par le gouvernement. Ainsi, les binômes de présentateurs ont été séparés et chacun travaille en alternance et les journalistes reporters d'images "n'enchaînent pas plus de quatre jours de travail et s'organisent pour envoyer leurs reportages sans repasser par la rédaction".

Des mesures techniques ont également été prises : les micros ont du papier cellophane jetable, qui est changé à chaque changement d'interlocuteur ; en régie, tout le monde a sa bonnette personnelle sur ses casques et les réunions de plus de cinq personnes ne sont plus possibles.

Marc-Olivier Fogiel fier de ses équipes

Fier de voir ses équipes se serrer les coudes, Marc-Olivier Fogiel leur rend hommage : "J'éprouve aussi de la fierté pour le boulot accompli quand je regarde l'antenne. La mission du journaliste, elle prend réellement tout son sens en temps de crise. C'est dans ces moments-là que l'on se dit qu'on n'a pas choisi ce boulot par hasard..." Et comme la France mène une guerre contre ce virus, le papa de deux adorables filles est lui aussi sur le front. "C'est important évidemment d'être dans la rédaction, avec les équipes, sur place à BFMTV... J'y ai passé la semaine et dimanche. Samedi j'étais chez moi, claqué, mais j'ai continué à distance... Impossible de s'arrêter. On se relaie, avec Céline [Pigalle, la directrice de la rédaction, NDLR] et Frank. Hervé Béroud qui dirige l'info du groupe est là aussi... C'est précieux. Cette semaine, je vais faire quatre jours sur place et trois jours de chez moi", déclare-t-il.

Et tout ce travail paye. Avec sa grille spécialement aménagée pour traiter comme il se doit le Covid-19 et les précautions prises par les équipes pour pouvoir continuer à aller en toute sécurité sur le terrain, du 16 au 22 mars 2020, selon les résultats publiés par Médiamétrie, BFMTV a rassemblé 33,8 millions de téléspectateurs et a signé 4,9% de part d'audience nationale sur la semaine. Elle a donc été la 5e chaîne de France et la première de France entre 6h et midi.