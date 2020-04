Marc-Olivier Fogiel ému par sa fille Mila, Laeticia Hallyday touchée

Accaparé par l'actualité, avec la volonté de la traiter avec la plus grande justesse et la plus grande précision possible tout en apportant une expertise supplémentaire, Marc-Olivier Fogiel sait que le succès de BFMTV ne serait pas celui qu'il est sans son équipe.

À la fin du mois de mars, le directeur général de la chaîne d'information avait exprimé l'immense fierté qu'il a pour ses collaborateurs dans une interview accordée aux Échos. "J'éprouve aussi de la fierté pour le boulot accompli quand je regarde l'antenne. La mission du journaliste, elle prend réellement tout son sens en temps de crise. C'est dans ces moments-là que l'on se dit qu'on n'a pas choisi ce boulot par hasard...", avait-il confié. Il avait également expliqué que le travail ne s'arrêtait jamais, malgré la fatigue : "C'est important évidemment d'être dans la rédaction, avec les équipes, sur place à BFMTV... J'y ai passé la semaine et dimanche. Samedi, j'étais chez moi, claqué, mais j'ai continué à distance... Impossible de s'arrêter. On se relaie, avec Céline [Pigalle, la directrice de la rédaction, NDLR] et Frank. Hervé Béroud qui dirige l'info du groupe est là aussi... C'est précieux. Cette semaine, je vais faire quatre jours sur place et trois jours de chez moi."

Tout ce travail et cette implication payent puisque BFMTV est la première chaîne de France entre 6h et midi.