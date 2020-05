Géraldine Danon : Elle échappe à un naufrage avec son mari Philippe Poupon

Habituée à parcourir le monde en bateau avec son époux, le navigateur Philippe Poupon, Géraldine Danon a évité de peu une catastrophe. Le 28 avril 2020, l'actrice de 51 ans a dévoilé le cauchemar qu'elle a vécu en mer. "Vers trois heures du matin des alarmes stridentes nous ont réveillés, la soute moteur était remplie d'eau. Nous avons découvert une fuite d'eau douce, le tuyau s'est déconnecté de la pompe. C'est toujours inquiétant de découvrir une voie d'eau dans le bateau. En quelques instants nous sommes devenus vulnérables. Nous avons réalisé notre isolement et le danger qui nous guettait", a-t-elle expliqué dans un message publié sur sa page Facebook.

Seuls au milieu de l'océan, Géraldine et son mari ont dû se démener pour éviter le pire. "Il nous a fallu écoper une partie de la nuit et le fuel qui se trouvait dans le bidon dans lequel nous versions l'eau pompée s'est renversé, répandant son huile grasse et noire partout dans la coursive. (...) Nous entendons un bruit, cette fois c'est la bôme qui s'est cassée en deux...", a-t-elle raconté. Géraldine Danon et sa famille ont finalement réussi à maintenir tant bien que mal le cap au milieu de la tempête.