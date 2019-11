Géraldine Danon : Sa rencontre magique avec Philippe Poupon, lors d'un mariage

Actuellement seule en scène dans la pièce Groenland au théâtre La Scala, Géraldine Danon s'est confiée sur sa vie entre terre et mer au magazine Gala. La comédienne de 51 ans y révèle les secrets de sa rencontre avec l'homme de sa vie, Philippe Poupon. C'est au mariage de Florence Arthaud, "la petite fiancée de l'Atlantique" tristement décédée en 2015 dans la tragédie de l'émission Dropped, qu'elle a pu connaître ce grand navigateur français. Immédiatement, c'est le coup de foudre. Amoureuse, elle n'hésite pas à tout quitter pour s'embarquer dans une nouvelle aventure. Ils se marient en 2007. À ses côtés, elle s'imagine et réalise la vie dont elle a toujours rêvé...

Avec Philippe, chaque jour est simple

Depuis dix ans, cette famille voyage autour du monde. Elle raconte : "Sur notre bateau, nous avons déjà parcouru l'équivalent de cinq fois le tour du monde." Celui qu'elle surnomme "mon capitaine" lui a offert une nouvelle vie ainsi qu'une nouvelle philosophie de vie. "Avec Philippe, chaque jour est simple. La mer vous rend modeste, vous inculque la sagesse. Au coeur de l'océan démonté, on apprend plus rapidement que sur la terre ferme que les tempêtes n'ont qu'un temps. Le soleil revient toujours. Et on le savoure plus que tout autre."

Auparavant en couple avec Titouan Lamazou, avec lequel elle a eu un fils (Loup, 19 ans), Géraldine a eu deux filles avec Philippe (Marion, 10 ans, et Laura, 8 ans). De son côté, Philippe avait deux filles (Nina, 22 ans, et Morgane, 33 ans) issues de précédentes unions.

Actuellement amarré en Alaska depuis le mois de mai, leur bateau Fleur Australe, à l'honneur en septembre dernier d'un documentaire diffusé sur TF1, repartira en mer au mois de décembre pour une nouvelle grande expédition. C'est au même moment que le public pourra découvrir sur les écrans les images spectaculaires tournées par Géraldine pour le premier spot publicitaire matérialisant la collaboration du couple avec l'opticien star Afflelou, qui a fait du duo d'explorateurs ses nouveaux ambassadeurs, pour les années à venir.

Géraldine Danon et Philippe Poupon seront alors déjà bien loin sans doute, accaparés par un périple riche de nouvelles expériences, toujours immergés dans une manière de vivre qui est selon elle un véritable "cadeau".

