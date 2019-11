Géraldine Danon et Philippe Poupon : Un couple plus en vue que jamais

Avec l'équivalent de cinq tours du monde à leur actif sur les mers du globe, on peut faire confiance à Géraldine Danon et Philippe Poupon pour ce qui est de tenir le cap et ne pas perdre de vue leurs objectifs. Pour le dernier en date, totalement inattendu, régler la mire relevait de l'évidence : le fameux couple d'explorateurs a en effet accepté pour la première fois d'associer son image à celle de l'enseigne de magasins d'optique Alain Afflelou.

En collaborant avec l'actrice et le navigateur, qui succèdent à des égéries telles qu'Adriana Karembeu ou Sharon Stone, le plus fou des entrepreneurs du secteur - comme nous en a persuadés le jingle culte de la saga publicitaire de la marque - embarque pour une aventure elle-même un peu folle : le premier spot publicitaire mettant en scène ce beau rapprochement a été tourné en Alaska par Géraldine Danon et Philippe Poupon lors d'un de leurs voyages à bord de Fleur Australe. Des images qui s'annoncent spectaculaires, à découvrir lors des fêtes de fin d'année, et qui devraient en appeler d'autres puisque le couple s'est lié à Afflelou pour plusieurs années.

Les escapades au long cours du couple et de ses enfants - Laura et Marion, ainsi que Loup et Nina, issus de relations antérieures - ont déjà fait l'actualité cet automne, puisque TF1 diffusait le 22 septembre 2019 le documentaire Fleur australe en Extrême-Orient, journal de bord de leur plus récent périple qu'a elle-même réalisé Géraldine. Une immersion dans leur quotidien à bord de leur bateau de 19 mètres qui avait reçu une copieuse ovation lors d'une projection privée à laquelle avaient assisté plusieurs personnalités.

Entre le Groenland et l'Alaska, il n'y a (presque) qu'un pas

Sur la route de l'Alaska et de cette réclame attendue en fin d'année, escale au Groenland, titre d'une pièce de Pauline Sales que Géraldine Danon donne, seule en scène, au théâtre La Scala Paris à partir du 8 novembre. Habitée, avec, chevillée au corps, l'empreinte de toutes les épopées qu'elle a vécues au côté de celui qui est devenu son époux en 2006, l'actrice de 51 ans fait naître images et sensations à partir des mots de l'auteure. "Partir sur un coup de tête avec sa petite fille pour rejoindre le Groenland en escarpins. Traverser la ville, la nuit, et frôler ses limites, affronter ses démons, pour vivre enfin LA grande aventure, celle que toute femme garde au fond d'elle-même comme un beau rêve inachevé...", dit la présentation du texte, qui suit les tribulations d'une "desperate housewife au bord du précipice".

Toute comparaison entre ce personnage de pure fiction et son interprète serait téméraire, et mal avisée, souligne le duo de metteurs en scène formé par Pierre Pradinas et Florence Vignon, mais Géraldine Danon a en elle ce désir inné de "repousser les limites" qui lui confère sa chair et son énergie : "Groenland semble avoir été écrit pour elle, tant le désir de s'échapper, de partir, de vivre quelque chose de grand, anime le personnage et fait curieusement écho à des endroits intimes chez la comédienne", observent encore ses deux compagnons d'aventure, lesquels promettent une expérience hors des sentiers battus.