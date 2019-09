Yannick Noah et Claire Nebout réunis pour une superbe projection

Exclusif - Yannick Noah, Géraldine Danon et Claire Nebout lors de la projection du reportages découverte "Fleur Australe en Extrême-Orient" au Club de l'Etoile à Paris, France, le 4 septembre 2019. A bord de leur bateau "Fleur Australe", la famille Poupon-Danon a traversé tous les océans et fait l'équivalent de cinq fois le tour du monde. Après dix ans d'aventures maritimes, le célèbre navigateur, sa femme l'actrice et leurs deux enfants, font voile vers l'Extrême-Orient. "Reportages Découverte". © Pierre Perusseau/Bestimage