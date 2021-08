Maria Andrejczyk : L'athlète olympique met en vente sa médaille pour sauver un enfant malade

On peut être aussi grand sur les pistes d'athlétisme que dans la vie de tous les jours et c'est exactement ce qu'est en train de montrer l'athlète polonaise Maria Andrejczyk. La lanceuse de javelot a réussi de très beaux Jeux olympiques puisqu'elle a ramené une très belle médaille d'argent à son pays. Si on imagine qu'elle est sur un petit nuage depuis cette très belle performance, la jeune femme de 25 ans n'a pas vraiment eu le temps d'apprécier sa médaille, puisqu'elle vient déjà de la mettre en vente aux enchères.

Cet argent peut sauver des vies, au lieu qu'il prenne la poussière dans un placard

La raison est plus qu'honorable puisque Maria Andrejczyk a décidé de récolter de l'argent pour venir en aide à un petit bébé, âgé de seulement 8 mois et qui doit subir une opération. Souffrant d'une grave malformation cardiaque, le jeune Milosz doit impérativement être opéré et pour la lanceuse de javelot, le choix n'a pas été difficile à faire. "Une médaille n'est qu'un objet, mais elle peut être d'une grande valeur pour les autres. Cet argent peut sauver des vies, au lieu qu'il prenne la poussière dans un placard", a-t-elle déclaré à la télévision publique polonaise.