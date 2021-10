Mariage de Francisco de Borbón, futur duc de Séville : Sophie Karoly en robe meringue à la cathédrale

Pour rappel, Sophie Karoly travaille dans le marketing et la communication. C'est en Autriche qu'elle a rencontré Francisco de Borbón. Ce dernier est quant à lui le fils unique de Francisco Joaquin, duc de Séville, et de la défunte comtesse Beatriz von Handerberg. Il descend donc du roi Charles IV d'Espagne et de Louis XIV. En attendant de reprendre le titre de duc de Séville après son père, il est un entrepreneur spécialisé dans le marketing du sport qui officie entre Madrid et Miami.

Le futur duc de Séville s'était essayé à la télé-réalité en 2012 en apparaissant sous le nom de Cisco dans le programme Secret Princes, dans lequel des caméras suivaient sa recherche de travail aux Etats-Unis.